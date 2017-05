Sabitzer fällt für WM-Qualifikationsspiel in Irland aus

Marcel Sabitzer fällt für das WM-Qualifikationsspiel gegen Irland am 11. Juni in Dublin aus. Der RB-Leipzig-Legionär hat sich eine Verletzung am Oberarm zugezogen und fällt damit 4 bis 5 Wochen aus, wie sein Klub mitteilte. Sabitzer ist der nächste bittere Ausfall nach Alessandro Schöpf (verletzt), Marko Arnautovic und Stefan Ilsanker (beide gesperrt).



Teamchef Marcel Koller hat Florian Klein (VfB Stuttgart) nachnominiert. Das Nationalteam trifft am 31. Mai in Stegersbach zur Vorbereitung zusammen.

