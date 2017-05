Sieg gegen Frankfurt: Dortmund gewinnt deutschen Cup

In der Meisterschaft ist es nur Platz drei geworden, dafür durfte Borussia Dortmund am Samstag im Berliner Olympiastadion den Cupsieg feiern. Nach zuletzt drei Finalniederlagen in Folge setzten sich die Mannschaft von Thomas Tuchel diesmal gegen Eintracht Frankfurt 2:1 durch.

Die frühe Dortmunder Führung durch Dembelé (8.) glich Rebic aus (29.). Für die Entscheidung sorgte schließlich Torschützenkönig Aubameyang, der einen Foulelfmeter souverän verwandelte (67.).

(red)