Dortmund: Stöger statt Tuchel?

Dortmund. Dass sich Borussia von Trainer Thomas Tuchel trennen wird, war trotz des erst gewonnenen DFB-Cups und dem Erreichen des Champions-League-Platzes kein Geheimnis mehr. Es ging nur noch um Formales, ein letztes Treffen mit Anwälten. Am Dienstag war es soweit, das finale Personalgespräch dauerte laut „Bild“ 21 Minuten, dann war die Ära Tuchel nach nur zwei Jahren beim BVB Geschichte.

Dass das Treffen im Hotel „L'Arrivée“, also der Luxusunterkunft, vor deren Ausfahrt der Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus am 11. April verübt worden war, stattgefunden hat, ist vielleicht das letzte Indiz darauf, dass seitdem der „Dissens“ zwischen Trainer und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nicht mehr zu heilen war.

"Kontrollfreak" und Perfektionist

Der 2015 als Klopp-Nachfolger und Trainer-Talent gepriesene Tuchel, 43, wurde just nach einer ungemein erfolgreichen Saison vom Hof gejagt. Er galt als "Kontrollfreak" und Perfektionist, ging gerne in die Offensive. Sein Aus ist die Konsequenz monatelanger Differenzen, die mit den Verkäufen wichtiger Spieler und ausbleibenden Verstärkungen begannen bzw. in der Diskussion über die schnelle Neuansetzung des CL-Spiels nach dem Attentat mündeten. Zuletzt sollen aber auch Probleme mit den Spielern das Verhältnis zum Trainer getrübt haben, laut „Bild“ drohten Stars damit, den Verein zu verlassen.

Die Klubaussendung erklärt die Lage trocken: „Der BVB legt Wert auf die Feststellung, dass es sich bei der Ursache der Trennung keinesfalls um eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Personen handelt. Das Wohl des Vereins, den viel mehr als nur der sportliche Erfolg ausmacht, wird immer wichtiger sein als Einzelpersonen und mögliche Differenzen zwischen diesen.“

Sensation mit Peter Stöger?

Tuchel soll 2,9 Millionen Euro Abfindung erhalten und wird mit Leverkusen in Verbindung gebracht. Beim BVB wurde Peter Stöger zwar mehrfach genannt, der Wiener ist auch bei der Klubführung weiterhin, laut "Bild", im Gespräch. Sein eben erst bis 2020 verlängerter Vertrag in Köln und die geschaffte Europa League-Qualifikation sprächen zwar dagegen, nur was zählt all das im modernen Fußball?

Vieles deutet weiterhin auf Lucien Favre hin – trotz der fünf Millionen Euro, die OGC Nizza als Ablöse verlangt.