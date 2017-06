Frauenfußball: Lyon gewinnt die Champions League

Olympique Lyon hat das Triple im Frauen-Fußball geschafft. Nach Meisterschaft und Cupsieg in Frankreich sicherte sich das Team am Donnerstagabend in Cardiff auch den Titel in der Champions League. Lyon setzte sich nach torlosen 120 Minuten mit 7:6 im Elferschießen gegen Paris St. Germain durch und wiederholte den Vorjahreserfolg.

Paris-Torhüterin Katarzyna Kiedrzynek verschoss ihren Elfmeter, ehe Lyons Keeperin Sarah Bouhaddi traf und damit für die Entscheidung sorgte.

(APA)