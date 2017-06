Der historische Fußballcoup

Real Madrid hat das historische Fußball-Kunststück in Cardiff geschafft. Die „Königlichen“ sind der erste Klub, der den Titel in der 1992 gegründeten Champions League verteidigen konnte, sie besiegten Juventus Turin in einem bewegenden Endspiel mit 4:1 (1:1). Treffer von Cristiano Ronaldo (2) und ein Gewaltschuss von Casemiro zerstörten alle Träume der Italiener. Der spanische Rekordmeister feiert zudem das erste Double aus Meisterschaft und Europacup-Königsklasse seit 1958. Damit ist ein „Fußball-Mythos“ Geschichte, die letzte Mannschaft die den Titel verteidigen konnte, war der AC Milan (1990, Cup der Landesmeister).

„La Duodecima“, der zwölfte Titel, ist die Krönung von Trainer Zinédine Zidane. Die Fußball-Ikone ist erst seit Jänner 2016 bei den Madrilenen als Cheftrainer im Amt und schaffte, woran vor ihm alle Trainerkollegen gescheitert waren. Real-Präsident Florentino Perez ist dieser Erfolg viel Geld wert: die Spieler erhalten 40 Millionen Euro Prämie, Zidanes Vertrag wurde bis 2020 verlängert – und Eden Hazard soll für 114 Millionen Euro Ablöse von Chelsea losgeeist werden.

Der erste Schuss passte!

In diesem Finale vor 75.000 Zuschauern in Cardiffs Millennium Stadium (Hallendach geschlossen wegen höchster Terror-Warnstufe in Großbritannien) trafen sich zwei Fixgrößen des europäischen Fußballs, mit konträren Philosophien. Auf der einen Seite der defensive Stil mit Gegenstößen. Damit hatte Juventus die Saison über brilliert, mit dem Rückhalt durch Torhüter Gianluigi Buffon (40, drei Gegentore), der Evergreen-Abwehr mit Bonucci (30), Chiellini (32) und Barzagli (36), dem Ideenreichtum von Higuain, Alves oder Dybala, den Toren von Mandzukić. Auf der anderen Seite lief die Maschine rund um Cristiano Ronaldo (105 Treffer in der Champions League, 12 in dieser Saison, damit Torschützenkönig). Aber, die „Alte Dame“ machte Tempo, Real-Keeper Navas musste sich strecken, um Pjanic' Schuss (6.) zu halten.

Isco, Ronaldo, Benzema – sie waren die erste Viertelstunde nicht zu sehen. Turins Abwehr hielt, es gab kein Durchkommen. Doch mit dem allersten Torschuss von Real war plötzlich alles anders: Angriff über Kroos, Carvajal sah Ronaldo, der traf unbekümmert, Buffon war machtlos. 1:0 (20.), der Weltfußballer schoss das 500. Tore für Real in der Champions League. Damit ist Ronaldo der erste, der in drei CL-Finali gescort hat.

Die Freude währte nicht lange, weil Reals eigentliche Schwachstelle, Keeper Navas, zu weit vor dem Tor stand. Mandzukić stoppte im Strafraum eine Vorlage von Higuain mit der Brust, der Kroate stand verkehrt zum Tor und sein gewollter Seitfallzieher senkte sich über Navas ins Netz – 1:1 (26.).

Die Verwandlung des Fußballs mit Dreierketten, Raumdeckung oder 4-4-2-System führt dazu, dass Geschwindigkeit ins Spiel kommt. In einem Endspiel aber, das zumeist unter Vorsicht und taktischen Zwängen leidet, war solch Offensive und Spielfreude in dieser Form bislang noch nie zu bewundern. Es waren beeindruckende 45 Minuten. Juventus wartete nicht, sondern stürmte. Real wehrte sich, Ronaldo lief, hatte aber bis zur Pause keine Torchance mehr.

Nach Wiederbeginn verordnete Real-Trainer Zinédine Zidane – der Weltmeister 1998, Europameister 2000 und CL-Sieger mit Real 2001 führte die „Königlichen“ seit Jänner 2016 zum Cl-Sieg, Triumph bei der Klub-WM, Supercup-Sieg, ersten Meistertitel seit 2013 und nun erneut ins Endspiel – dem Auftritt der Seinen überraschend mehr Ruhe. Damit schien die Offensive plötzlich geballter, organisierter, Isco fand mehr Raum und der bis dahin unauffällige Modrić (54.) sogar die Chance für einen Torschuss. Die Italiener schienen damit zufrieden, es war ein fataler Trugschluss.

Ein Kracher aus 30 Metern

Die zuvor erlebte Offensivkultur von Juventus verebbte mit jedem Real-Querpass vor der Abwehr – und dann war es wieder der erste Torschuss, der Real jubeln ließ. Die Juventus-Abwehr brachte den Ball nicht weg, er kullerte zu Casemiro und der Brasilianer trat aus 30 Meter Entfernung zum Tor mit aller Wucht (und allem Zorn nach etlichen Fouls) gegen den Ball. Khediras Ferse fälschte ihn unhaltbar für Buffon ab – 2:1 (61.).

Drei Minuten später war die Vorentscheidung und die historische Titelverteidigung perfekt, war Juventus Turin gebrochen. „La Duodecima“, der zwölfte Triumph in der höchsten Spielklasse des europäischen Klubfußballs, wurde besiegelt durch – Ronaldo. Carvajal schickte Modric zur Grundlinie, der Kroate flankte und Ronaldo überwand aus kurzer Distanz zum zweiten Mal Buffon, der damit zur tragischen Figur avancierte, sein drittes CL-Finale verlor. 3:1 (64.), Real feierte, Ronaldo strahlte – und Zidane lachte. Das 4:1 durch Asensio (91.) war nur noch die Draufgabe.

All das ist für „Zizou“, der sein Handwerk unter Carlo Ancelotti lernte, ausbaute und mit seinem Spielverständnis ausbaute, erst der Anfang. Auf der Bank hat er seine Ruhe, kann beobachten, reagieren, dirigieren. Mit Real hat er alles gewonnen, irgendwann wird er Frankreichs Teamchef. Dann will er als Dritter nach Mário Zagallo und Franz Beckenbauer als Spieler und Betreuer den WM-Pokal gewinnen. Dann stünde er auf einer Stufe mit Marcello Lippi, der die WM (2006) und die CL (1996) als Trainer gewinnen konnte. Und dann?

?