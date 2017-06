Arda Turan nach Ausraster aus türkischem Kader entlassen

Nach seiner Attacke auf einen Journalisten ist Arda Turan aus dem türkischen Teamkader entlassen worden. Das beschloss der türkische Verband am Dienstag. Der Mittelfeldspieler fehlt damit in der WM-Qualifikationspartie am 11. Juni auswärts gegen den Kosovo.

Turan hat am Montag beim Rückflug seines Teams nach dem 0:0 im Länderspiel in Skopje gegen Mazedonien für einen Eklat gesorgt. Der Barcelona-Mittelfeldspieler beschimpfte und würgte im Flugzeug einen Journalisten, den er beschuldigte, während der EURO 2016 fälschlicherweise über einen Prämienstreit zwischen ihm und dem Verband berichtet zu haben. Mittlerweile entschuldigte sich der 30-Jährige via Instagram für seinen Ausraster.

(APA/AFP)