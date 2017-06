ÖFB-Team: Nicht rechnen, nicht spekulieren – nur spielen

Wien. Marcel Koller ist Optimist. Der auf ihm lastende Druck vor dem wohl entscheidenden Spiel in der WM-Qualifikation am Sonntag in Dublin scheint ihm nichts anzuhaben. Auch die Absagenflut, am Mittwoch musste Marc Janko mit Angina passen, irritierte den Schweizer bei seinen Vorbereitungen auf das Irland-Spiel keineswegs. Koller lächelte, stellte sich besonnen allen Fragen bei einem Pressetermin in der Wiener Innenstadt – nur System und Aufstellung hatte er noch nicht im Kopf.

Als Teamchef dürfe man der Improvisation nicht abgeneigt sein, Ausfälle seien vollkommen normal. Eitrige Angina da, Knieprobleme dort, Koller nahm es gelassen. Zudem: „Jeder Ausfall ist auch eine Chance für andere, sich zu empfehlen.“ Der Schweizer, 56, grinste. Alar („Er kommt aus dem Urlaub“) rückte am Mittwoch noch im Teamcamp ein, Burgstaller habe nach dem Moldau-Auftritt Chancen auf den Platz im Zentrum. Wer den gesperrten Arnautović am linken Flügel ersetzt, ist dagegen völlig offen. Die Dreierkette scheint gewiss, alles weitere blieb hingegen ein Staatsgeheimnis. Koller sagt, es „wären ja nur Spekulationen“.

Irische Mathematik

Die Ausgangslage des ÖFB-Teams ist jedoch frei von Spekulationen. Nach fünf Spielen stehen beim Tabellenvierten der Gruppe D sieben Punkte zu Buche, auf Irland (Zweiter) fehlen vier Zähler – eine Niederlage, rechnete jedenfalls Irlands Teamchef Martin O'Neil aus, würde Österreich bei noch vier offenen Runden vorzeitig aus dem Rennen um das WM-Ticket werfen. Koller wollte partout nicht nachrechnen, lieber am Samstag mit der Einstellung nach Dublin reisen, dass sein Team gewinnen werde. Das wollte er den Seinen vermitteln, und zwar geschlossen. Wer spielen wird, verrät Koller erst am Sonntagmorgen.

Die Teamneulinge Laimer und Danso, aber auch die Rückkehrer Klein und Kainz hätten sich in der ersten Woche des Lehrganges in Stegersbach gut präsentiert. Darauf wolle er aufbauen, er beschwor den Teamgeist und den Antrieb durch David Alaba, der sich fit und schmerzfrei fühlt.

Ihm ging es in den vergangenen Tagen nur darum, wieder das Gefühl mit der Mannschaft zu finden, sich auf Fußball, die Herausforderung zu freuen. Dass diese Partie eine Bedeutung für seine Zukunft haben könnte, sei ihm zwar bewusst, Antworten oder Ängste schob Koller jedoch gekonnt beiseite. Der Fokus liege auf dem „Dreier“, den er mitnehmen wolle, zumindest aber ein Punkt müsse es sein. Alles weitere werde sich nach Abpfiff zeigen.

„Iren Schmerzen bereiten“

Man dürfe nicht zu sehr darauf achten, was die Iren planen oder wie sie spielen wollen, „sondern darauf, was wir wollen“, sagt Koller. Körperbetont werde es wohl sein, womöglich sehr hart sogar. „Wir wollen nicht das Spiel der Iren annehmen, sondern das Spielerische in den Vordergrund stellen. Und damit können wir den Iren ja auch Schmerzen bereiten.“

Übrigens: Auch bei den Iren gibt es zig Ausfälle. Coleman und McCarthy (beide Everton), Long (Southampton), Clark (Newcastle) und Meyler (Hull) sind verletzt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.06.2017)