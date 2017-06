Nur 1:1 in Dublin, das WM-Ticket ist nur noch Theorie

Ab sofort wird viel gerechnet werden müssen. Österreich kam im richtungsweisenden WM-Qualifikationsspiel gegen Irland nach langer Führung nicht über ein 1:1 hinaus, die Chance auf eine WM-Teilnahme 2018 in Russland lebt nur noch theoretisch, auch der zuletzt viel kritisierte Teamchef Marcel Koller verpasste den Befreiungsschlag.

Ein einstudierter Eckball-Trick, den Martin Hinteregger vollendete, hatte Österreich vor 48.000 Zuschauern in Dublin in Führung gebracht (31. Minute), die irische Solospitze Jonathan Walters sorgte in Minute 85 noch für den (nicht unverdienten) Ausgleich.

In seinem 50. Spiel als ÖFB-Teamchef fiel Kollers Wahl auf der viel diskutierten Linksverteidigerposition erstmals auf Augsburg-Legionär Martin Hinteregger. Aus der erwarteten Dreierkette wurde eine Viererkette, rechts brachte Koller die Salzburg-Achse mit Stefan Lainer und Valentino Lazaro, der als Rechtsaußen mit Guido Burgstaller und Florian Kainz stürmte. Schnelle, wendige Spieler also gegen die großgewachsene, robuste irische Hintermannschaft.

Zu riskantes Spiel

Auf Hintereggers Führungstreffer antworteten die Iren mit ungeheurer Härte (Fouls insgesamt: 13:9). Im Spiel aber blieben sie dennoch sehr lange harmlos, auch die Fehler der Österreicher im Aufbauspiel konnten sie nicht nutzen. Die kampfbetonte irische Spielweise war im Vorfeld bekannt, Kollers Mannen waren auch bei Standardsituation nicht zu überraschen, Tormann Heinz Lindner musste bei Flanken und langen Bällen der Gastgeber nicht um die Lufthoheit bangen.

Walters vergab in Minute 23 noch kläglich, Harry Arter scheitere in Minute 55, James McClean wenig später (64.). Nicht ungefährlich, aber Torschuss verzeichneten die Iren auch nach einer Drangphase zu Beginn der zweiten Halbzeit noch keinen einzigen. Dennoch: Nachdem David Alaba (im Zentrum, insgesamt unauffällig) und Zlatko Junuzovic ohne weiteres auf 2:0 hätten stellen können (48. bzw. 49.), betrieb Österreich ein riskantes Spiel. Das ÖFB-Team gab das Geschehen völlig aus der Hand (Ballbesitz 53:47 Prozent), einzig die spielerischen Schwächen der Iren in Strafraumnähe und Heinz Lindner, der ein Eigentor von Stefan Lainer verhinderte (73.), standen dem Ausgleich im Weg. In Minute 80 muss Lainer auch noch nach einem irischen Eckball auf der Linie retten. Auf der Gegenseite hätte der eingewechselte Florian Grillitsch beinahe sein Pflichtspiel-Debüt mit einem Tor gekrönt (84.).

Ein Patzer von Aleksandar Dragovic, der nach einem Zweikampf ohnehin bereits angeschlagen war, brachte dann Irlands Torjäger Walters in Position. Der Stoke-Legionär schoss zum Ausgleich ein, Lindner war chancenlos (85.). Schon 2013 hatte Österreichs Schlussmann beim 2:2 in Dublin einen Doppelpack von Walters kassiert. „Wir hätten das zweite Tor machen können. Wir haben zwei Punkte liegen lassen“, meinte Zlatko Junuzovic und gab zu: „Am Ende gab es noch brenzlige Situationen, es war auch wichtig, dass wir nicht verloren haben.“ Tatsächlich war der Ball bereits zum vermeintlichen irischen Siegtreffer im Tor gelegen (87.), ein vorangegangenes Foul an Lainer rettete Österreich noch einen Punkt.

Dieser Punkt war Kollers erklärtes Mindestziel, über den Sommer ist seine Position wohl gesichert. Denn die WM-Chance lebt, wie Junuzovic vorrechnete. Theoretisch zumindest.

Irland - Österreich Endstand 1:1 (0:1). Dublin, Aviva Stadium, 48.000 Zuschauer, SR Fernandez Borbalan (ESP) ß Tore: Hinteregger (31.),

Walters (85.).

Irland: Randolph - Christie, Duffy, K. Long, Ward (56. Murphy) - Arter (71. Hoolahan), Whelan (77. McGeady) - Brady, Hendrick, McClean - Walters

Österreich: Lindner - Lainer, Dragovic, Prödl, Hinteregger - Baumgartlinger - Lazaro, Alaba, Junuzovic (79. Grillitsch), Kainz (90. Gregoritsch) - Burgstaller (75. Harnik)