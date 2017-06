ÖFB-Teamgoalie Lindner wechselt nach Zürich

Der 26-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. "Heinz Lindner war unser Wunschkandidat", meinte Grasshopper-Sportchef Mathias Walther am Dienstag. In Frankfurt konnte sich der Ex-Austrianer gegen den finnischen Nationaltormann Lukas Hradecky nicht durchsetzen, er kam in zwei Jahren nur zu drei Pflichtspiel-Einsätzen.

Bei den Zürichern ersetzt Lindner den 26-jährigen Joel Mall, der nach Deutschland zum Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt gewechselt ist. Nach einer verpatzten Saison mit Platz acht verpasste der Schweizer Rekordmeister und Rekordcupsieger einen internationalen Startplatz deutlich.

(APA)