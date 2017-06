TV-Rechte: Bezahlen, um guten Fußball zu sehen

Wien. Ronaldo, Messi, Alaba – sie sind ab der Saison 2018/2019 nicht mehr im Free-TV zu sehen wenn Spiele der Champions League auf dem Programm stehen. Die Königsliga wird ab dann nur noch im Bezahl-Fernsehen laufen, das ist durchaus eine historische Entwicklung. Erstmals muss dann in Deutschland und Österreich für die höchste Fußballklasse extra bezahlt werden – und eine Rückkehr in den freien Markt scheint angesichts der Preisentwicklung vorerst nicht absehbar.

Sky sicherte sich die Medienrechte am wichtigsten Klubwettbewerb. Das von der Uefa erworbene Paket gilt nach Angaben des Unternehmens vom Dienstag für alle Verbreitungswege bis 2021. Der ORF ging leer aus, für Sportchef Hans-Peter Trost war dies aber „keine große Überraschung“.

Sky arbeitet eng mit Streaming-Anbieter DAZN zusammen, der Sub-Lizenzen für das Internet erhält, über den Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben. Offen ist auch, welche Spiele Sky und welche Partien das zur Perform Group zählende Internetportal zeigen wird. Auch die (neuen) Kosten für Kunden sind noch nicht bekannt.

„Rechtzeitig vor Beginn der neuen Rechteperiode werden alle weiteren Einzelheiten zu dieser Vereinbarung bekannt gegeben“, stand in der Mitteilung.

300 Millionen für Millionenliga

Für Zuschauer und Fans bedeutet es eine Umstellung. Erstmals in der 25-jährigen Geschichte der Champions League sind diese Spiele exklusiv im Pay-TV. So ging in Deutschland auch ZDF im Bieterverfahren leer aus, es zeigte bislang 18 Livespiele pro Saison, Kostenpunkt: 54 Millionen Euro. Das ORF-Paket soll knapp 10 Millionen Euro gekostet haben.

Die öffentlich-rechtlichen Sender dürfen nur noch in der kommenden Saison Spiele frei übertragen. Das Rechtepaket für die Europa League ist noch nicht vergeben, der ORF hat darum aber nicht mitgeboten. Beim ZDF zeigte man sich über diesen irreversiblen Trend enttäuscht: „Europäischer Spitzen-Fußball wird zu einem exklusiven Angebot für deutlich weniger Zuschauer als bisher“, sagte Intendant Thomas Bellut.

Branchenexperten schätzen, dass das Dreijahrespaket für die Rechte mehrere hundert Millionen Euro kostet. Zuvor hatte Europas Fußballverband bereits in Großbritannien einen Rekordvertrag über 1,2 Milliarden Pfund (1,38 Milliarden Euro) mit BT Sports abgeschlossen. Sky ging auf der Insel leer aus, nun ist die Freude beim Unternehmen groß. Der Pay-TV-Sender bekommt mehr Exklusivität und hat mit dem Deal einen neuen Konkurrenten gleich miteingebunden.

Die Champions League ist erst der Anfang. Auch für Formel 1 und Fußballbundesliga ist das Ende im Free-TV absehbar. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.06.2017)