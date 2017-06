Salzburg verliert Erfolgstrainer Oscar Garcia

Weil Garcia in Salzburg noch einen Vertrag bis 2018 hatte, dürfte eine Ablöse von rund einer Million Euro fällig werden. Das Traineramt beim Meister übernimmt Marco Rose. Der Deutsche hatte vor wenigen Wochen die U19 sensationell zum Triumph in der Youth League geführt.

Rose wird damit der elfte Trainer in der Red-Bull-Ära. Als Profi hatte der 40-Jährige als Verteidiger unter anderem für den VfB Leipzig, Hannover 96 und den FSV Mainz 05 gespielt.

Nicht nur auf der Trainerposition, auch auf dem Spielersektor wird sich Salzburg wohl mit Abgängen arrangieren müssen. So steht etwa Konrad Laimer, Spieler der Saison in der Bundesliga, vor dem Absprung zu RB Leipzig. Garcia übernimmt in St.-Étienne den Tabellenachten der abgelaufenen Ligue 1-Saison.

(red.)