Transfer-Ticker: HSV lässt Gregoritsch ziehen

Der deutsche Bundesligist Hamburger SV ist offenbar bereit, ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch abzugeben. Nach der Vertragsverlängerung mit US-Stürmer Bobby Wood könnte ein Transfer des 23-Jährigen bevorstehen. Als Ablösesumme sollen dem HSV rund 5,5 Millionen Euro vorschweben. Gregoritsch wird mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht, wo er mit Trainer Peter Stöger auf einen weiteren Österreicher treffen würde.

Auch Kevin Kampl steht möglicherweise vor einem Wechsel. Der ehemalige Salzburg-Spieler sagte gegenüber dem "Kicker": "Ich werde Leverkusen auf jeden Fall verlassen." Der 26-Jährige, dessen Vertrag beim Werksclub noch bis 2020 läuft, wird unter anderem mit dem chinesischen Klub Beijing Guoan in Verbindung gebracht. Dort würde Kampl auf Trainer Roger Schmidt treffen, der bereits in Salzburg und Leverkusen Coach des Mittelfeldspielers war.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mario Balotelli hat seinen Vertrag beim französischen Erstligisten OGC Nizza verlängert. Das verlautete der Tabellendritte der abgelaufenen Ligue-1-Saison ohne auf Details einzugehen. Laut Medienberichten soll der neue Kontrakt statt wie bisher bis 2018 bis 2019 Gültigkeit haben. Der 26-jährige Italiener ist bei Nizza auf dem Weg zu alter Stärke, er traf 2016/17 in 23 Ligaspielen 15 Mal.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Die SpVgg Greuther Fürth trennt sich von Robert Zulj. Der Spielmacher werde seinen auslaufenden Vertrag beim fränkischen Zweitligisten nicht verlängern, teilte der Verein am Sonntag mit. Der Österreicher war 2014 nach Fürth gekommen und hatte seitdem 85 Ligaspiele für die "Kleeblätter" absolviert.

Beim 25-Jährigen überwiege "das Gefühl, dass ich eine neue Herausforderung eingehen sollte", sagte er. Wo er künftig spielt, war zunächst unklar.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Der SKN St. Pölten hat am Samstag Sandro Ingolitsch verpflichtet. Der 20-jährige Rechtsverteidiger absolvierte vergangene Saison 23 Partien für den Fußball-Erste-Liga-Klub Liefering und wechselte nach Auslaufen seines Vertrages ablösefrei. Bei den Niederösterreichern unterzeichnete der ÖFB-U21-Teamspieler, der auch Teil von Salzburgs erfolgreichem Youth-League-Team war, einen Drei-Jahres-Kontrakt.

"Neben seinen bisherigen Leistungen und Statistiken, die schon für sich sprechen, bringt er außerdem noch großes Entwicklungspotenzial und einen sehr guten Charakter mit", sagte SKN-Sportdirektor Markus Schupp über das "große Talent". Es ist der vierte Zugang nach Lorenz Grabovac, Damir Mehmedovic und Daniel Luxbacher.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Der Bosnier Smail Prevljak kommt von Double-Gewinner Salzburg, der Japaner Masaya Okugawa vom Zweitligisten FC Liefering. Die Leihverträge für die beiden Offensivspieler gelten jeweils bis Ende der kommenden Saison, gaben die abgebenden Clubs am Freitag bekannt.

Im Frühjahr war mit David Atanga bereits ein hoffnungsvolles Talent der Salzburger an Mattersburg verliehen. Der 20-jährige Mittelfeldspieler aus Ghana ist, nachdem er mit den Burgenländern den Klassenerhalt geschafft hatte, mittlerweile zurück in Salzburg.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Die Wiener Austria hat mit dem Deutschen Egbert Zimmermann am Freitag einen neuen Co-Trainer präsentiert. Der 55-Jährige übernimmt den Posten von Nestor El Maestro, der nun als Chefcoach den slowakischen Erstligisten Spartak Trnava betreut. Mit Zimmermann arbeitete Austrias Trainer Thorsten Fink bereits beim FC Ingolstadt (2008/09) zusammen.

Zimmermann ist zweiter Assistenzcoach der Austria neben Sebastian Hahn, den er bei der täglichen Trainingsarbeit unterstützen wird. "Seine große Stärke ist es auch, Spieler und Matches gut einzuschätzen - damit kann er uns auch in der Analyse sehr gut unterstützen", betonte Fink.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Austria Wien hat sich nach langen Verhandlungen mit Admira-Stürmer Christoph Monschein verstärkt. Der 24-Jährige unterschrieb bei den "Veilchen" einen Vierjahresvertrag bis 2021, teilte der Club am Donnerstag mit. Im Vorfeld gab es zwischen Monschein und der Admira aufgrund einer Option Vertragsstreitigkeiten, der Stürmer schwänzte den Trainingsauftakt der Niederösterreicher.

Monscheins Vertrag bei der Admira wäre bis 2019 gelaufen, doch sein Berater Christian Sand kündigte rechtliche Schritte gegen die Optionsziehung an. "Wir haben diesen Fall wegen der bekannten Problematik rund um die Option in seinem bisherigen Vertrag intern juristisch sehr eingehend prüfen lassen und sind der Meinung, dass alle Voraussetzungen für eine Untervertragnahme gegeben sind. Alles Weitere haben die Gremien der Bundesliga zu entscheiden", sagte AG-Vorstand Markus Kraetschmer.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Der slowakische Erstligist Spartak Trnava mit dem früheren Austria-Wien-Co-Trainer Nestor El Maestro hat die beiden Österreicher Yasin Pehlivan, 28, und Marvin Egho, 23, verpflichtet. Der aus dem Rapid-Nachwuchs gekommene Ex-Nationalspieler Pehlivan war seit seinem Weggang von Salzburg vor einem Jahr vereinslos. Egho spielte zuletzt für Bundesliga-Absteiger Ried.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Rapid hat den ersten Neuzugang der Sommerpause vorgestellt: Linksverteidiger Boli Bolingoli-Mbombo wechselt von Club Brügge nach Hütteldorf. Der 21-jährige Belgier kann auf die Erfahrung von über 50 Partien in der höchsten Spielklasse seines Heimatlandes und auf 17 Europacupspiele aufbauen. Den Großteil davon bestritt er für Brügge, von wo aus er im Jänner für die Frühjahrssaison an den Ligakonkurrenten St. Truiden verliehen wurde.

Bolingoli absolvierte bereits die sportmedizinischen Tests und unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2020. Am kommenden Montag wird der junge Belgier endgültig nach Wien kommen und in den Trainingsbetrieb einsteigen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Damir Canadi setzt seine Trainertätigkeit in Griechenland fort. Der bei Fußball-Rekordmeister Rapid glücklose 47-Jährige unterzeichnete am Mittwoch bei Atromitos Athen einen Einjahresvertrag. Der Club aus der griechischen Hauptstadt, seit 2009 wieder in der Super League vertreten und 2011 Cup-Finalist, belegte in der abgelaufenen Saison Rang acht.

"Ich bin sehr froh, hier Trainer sein zu können. Über natürlich harte Arbeit wollen wir den Erfolg, den wir uns alle gemeinsam wünschen, erreichen", sagte der Wiener in einer ersten Reaktion. Die Bedingungen dafür seien jedenfalls vorhanden. Canadi wird am Donnerstag (13.00 Uhr) offiziell präsentiert.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Der FC Bayern München hat einen Verkauf von Stürmerstar Robert Lewandowski kategorisch ausgeschlossen. Als Reaktion auf Medienberichte aus England, wonach Chelsea und Manchester United um die Dienste des Angreifers buhlten, teilte der Fußball-Rekordmeister dem TV-Sender Sky Sport News am Mittwoch mit: "Über einen Wechsel von Lewandowski verschwendet der FCB keinen Gedanken."

Auch der Berater des 28-jährigen Polen habe dem Verein versichert, dass er keine Vertragsgespräche geführt habe. Die Tageszeitung "Daily Mirror" und der englische Sender Sky hatten zuvor gemeldet, dass Chelsea und Manchester an einer Verpflichtung interessiert seien und schon mit den Managern Lewandowskis gesprochen hätten. Der Torjäger hat in München noch einen Vertrag bis 2021.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nach Simon Piesinger wechselt mit Kristijan Dobras ein weiterer Profi von Sturm Graz zu Altach. Der offensive Mittelfeldspieler unterschrieb bis Sommer 2018 mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Die Steirer verstärkten sich ihrerseits mit Mittelfeldspieler Fabian Schubert, 22, von Absteiger Ried.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Wechselt Valentino Lazaro tatsächlich zu Hertha BSC Berlin? Laut "Kicker" wäre der Salzburg-Spieler zwar in der Hauptstadt gerne gesehen, nur die Preisfrage dämpft die Euphorie. Der Flügelspieler sei nur für acht Millionen Euro aus Salzburg loszueisen, Hertha sprach von "RB-Wunschdenken".

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nachwuchs-Teamspieler Stefan Posch hat beim deutschen Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim einen Profivertrag erhalten. Der 20-jährige Verteidiger unterschrieb bis 30. Juni 2020, gab der in der Champions-League-Qualifikation startberechtigte Verein am Montag bekannt.

Der Steirer wechselte im Sommer 2015 von Admira Wacker zu Hoffenheim und war in der Meisterschaft am 18. Februar gegen Darmstadt erstmals in den Kader des Bundesligisten einberufen worden. Posch ist aktueller U21-Teamspieler und wird in der Vorbereitung unter Cheftrainer Julian Nagelsmann das Training mitmachen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Meister Red Bull Salzburg hat mit dem Kroaten Marin Pongracic einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Der 19-Jährige spielte zuletzt für 1860 München in der 2. deutschen Liga. Die Münchner konnten die Klasse aber nicht halten. Pongracic unterschrieb bei Salzburg am Montag nun einen bis 2021 laufenden Vertrag.

"Marin passt mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, perfekt zu unserer Philosophie, und es steckt noch großes Potenzial in ihm", sagte Salzburgs Sportchef Christoph Freund über den Defensivspieler. Ausgebildet wurde Pongracic beim FC Bayern München (bis 2013). Er ist der zweite Sommertransfer des Double-Siegers im Sommer. Zuvor hatte Salzburg bereits Patrick Farkas (zuletzt Mattersburg) verpflichtet.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Oliver Filip ist von Zweitligist FC Liefering zu Sturm Graz gewechselt. Der 19-Jährige Offensivmann hatte vor drei Jahren die Akademie der Steirer Richtung Salzburg verlassen, wo er in der vergangenen Saison auch über den Gewinn der Youth League mit der U19 der "Bullen" jubeln konnte. Nun kehrte Filip zu Sturm Graz zurück, wo er einen Dreijahresvertrag unterschrieb.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Er wurde nicht Cheftrainer, also geht er: Thomas Letsch verlässt Salzburg. Der Liefering-Coach, der als möglicher Nachfolger von Oscar Garcia als Trainer von Red Bull Salzburg gehandelt wurde, wird neuer Coach des deutschen Zweitligisten Erzgebirge Aue.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Engagiert Austria, zumindest glaubt das "De Telegraaf", Heiko Westermann? Der Deutsche, bei Ajax aussortiert, würde ablösefrei kommen, obwohl er noch einen Vertrag bis 2018 hat. Der 33-Jährige ist Trainer Thorsten Fink aus HSV-Zeiten bekannt. Für die löchrige Abwehr der Violetten wäre es definitiv ein Gewinn.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Bundesliga-Aufsteiger LASK hat James Holland für zwei Jahre engagiert. Holland, der für Australien bisher 15 Länderspiele bestritt und mit Austria Wien 2013 Meister wurde, stand zuletzt beim chinesischen Erstligisten Liaoning FC unter Vertrag. Der LASK verpflichtete den 28-Jährigen ablösefrei.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mittelfeldspieler Simon Piesinger wechselt innerhalb der österreichischen Fußball-Bundesliga vom Ligadritten Sturm Graz ablösefrei zum SCR Altach. Das gaben die Vorarlberger am Samstag bekannt. Der 25-Jährige erhält beim Vierten der vergangenen Saison einen Vertrag bis Sommer 2019. Piesinger hat in bisher 100 Bundesliga-Spielen zwölf Tore erzielt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Australiens Tormann Mathew Ryan hat kurz vor Beginn des Confederations Cup in Russland seinen Wechsel zu Brighton & Hove Albion perfekt gemacht. Der 25-Jährige stand zuletzt bei Valencia unter Vertrag und unterschrieb nach Club-Angaben für fünf Jahre beim Fußball-Premier-League-Aufsteiger. Die "Socceroos" treffen am Montag in Sotschi auf Weltmeister Deutschland.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Wie der "Kicker" berichtet, bekundet Aufsteiger Brighton & Hove Albion Interesse an Markus Suttner, am 30-jährigen Linksverteidiger, der vor wenigen Wochen seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hatte. Aktuell spießt sich ein Transfer an der Ablösesumme: Die Engländer sollen bereit sein, zwei Millionen Euro zu bezahlen, Ingolstadt verlangt aber vier Millionen. Suttner steht bei Ingolstadt noch bis Sommer 2018 unter Vertrag.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Salzburg verliert Andre Wisdom, der 24-Jährige wurde vom FC Liverpool an Zweitligist Derby County verkauft. Und, dort soll er nun fürwahr die "Weisheit" verkörpern.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Der ehemalige Schweizer Nationalteamtorhüter Diego Benaglio ist vom VfL Wolfsburg zum AS Monaco in die Ligue 1 gewechselt. Der 33-Jährige, der mit den Wolfsburgern 2009 die Meisterschaft und 2015 den DFB-Pokal geholt hatte, unterschrieb beim französischen Meister einen Dreijahres-Vertrag bis 2020. Beim Champions-League-Halbfinalisten AS Monaco wird sich Benaglio voraussichtlich mit dem bisherigen Stammkeeper Danijel Subasic (32) um den Nummer-1-Posten duellieren. Der Kroate konnte in der abgelaufenen Saison nicht immer überzeugen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Der englische Premier-League-Club Everton hat Ajax-Amsterdam-Kapitän Davy Klaassen bis 2022 unter Vertrag genommen. Für den 24-jährigen offensiven Mittelfeldspieler und niederländischen Internationalen zahlten die "Toffees" 27 Millionen Euro. Zuvor hatte Everton den englischen U21-Teamgoalie Jordan Pickford um zumindest knapp 30 Millionen Euro verpflichtet.

(red./APA)