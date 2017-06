Transfer-Ticker: Premier-League-Klub lockt Suttner

Wie der "Kicker" berichtet, bekundet Aufsteiger Brighton & Hove Albion Interesse am 30-jährigen Linksverteidiger, der vor wenigen Wochen seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hatte. Aktuell spießt sich ein Transfer an der Ablösesumme: Die Engländer sollen bereit sein, zwei Millionen Euro zu bezahlen, Ingolstadt verlangt aber vier Millionen. Suttner steht bei Ingolstadt noch bis Sommer 2018 unter Vertrag.

Der ehemalige Schweizer Nationalteamtorhüter Diego Benaglio ist vom VfL Wolfsburg zum AS Monaco in die Ligue 1 gewechselt. Der 33-Jährige, der mit den Wolfsburgern 2009 die Meisterschaft und 2015 den DFB-Pokal geholt hatte, unterschrieb beim französischen Meister einen Dreijahres-Vertrag bis 2020. Beim Champions-League-Halbfinalisten AS Monaco wird sich Benaglio voraussichtlich mit dem bisherigen Stammkeeper Danijel Subasic (32) um den Nummer-1-Posten duellieren. Der Kroate konnte in der abgelaufenen Saison nicht immer überzeugen.

Der englische Premier-League-Club Everton hat Ajax-Amsterdam-Kapitän Davy Klaassen bis 2022 unter Vertrag genommen. Für den 24-jährigen offensiven Mittelfeldspieler und niederländischen Internationalen zahlten die "Toffees" 27 Millionen Euro. Zuvor hatte Everton den englischen U21-Teamgoalie Jordan Pickford um zumindest knapp 30 Millionen Euro verpflichtet.

