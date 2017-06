Transfer-Ticker: Westermann zur Austria?

Engagiert Austria, zumindest glaubt das "De Telegraaf", Heiko Westermann? Der Deutsche, bei Ajax aussortiert, würde ablösefrei kommen, obwohl er noch einen Vertrag bis 2018 hat. Der 33-Jährige ist Trainer Thorsten Fink aus HSV-Zeiten bekannt. Für die löchrige Abwehr der Violetten wäre es definitiv ein Gewinn.

Bundesliga-Aufsteiger LASK hat James Holland für zwei Jahre engagiert. Holland, der für Australien bisher 15 Länderspiele bestritt und mit Austria Wien 2013 Meister wurde, stand zuletzt beim chinesischen Erstligisten Liaoning FC unter Vertrag. Der LASK verpflichtete den 28-Jährigen ablösefrei.

Australiens Tormann Mathew Ryan hat kurz vor Beginn des Confederations Cup in Russland seinen Wechsel zu Brighton & Hove Albion perfekt gemacht. Der 25-Jährige stand zuletzt bei Valencia unter Vertrag und unterschrieb nach Club-Angaben für fünf Jahre beim Fußball-Premier-League-Aufsteiger. Die "Socceroos" treffen am Montag in Sotschi auf Weltmeister Deutschland.

Wie der "Kicker" berichtet, bekundet Aufsteiger Brighton & Hove Albion Interesse an Markus Suttner, am 30-jährigen Linksverteidiger, der vor wenigen Wochen seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hatte. Aktuell spießt sich ein Transfer an der Ablösesumme: Die Engländer sollen bereit sein, zwei Millionen Euro zu bezahlen, Ingolstadt verlangt aber vier Millionen. Suttner steht bei Ingolstadt noch bis Sommer 2018 unter Vertrag.

Salzburg verliert Andre Wisdom, der 24-Jährige wurde vom FC Liverpool an Zweitligist Derby County verkauft. Und, dort soll er nun fürwahr die "Weisheit" verkörpern.

Der ehemalige Schweizer Nationalteamtorhüter Diego Benaglio ist vom VfL Wolfsburg zum AS Monaco in die Ligue 1 gewechselt. Der 33-Jährige, der mit den Wolfsburgern 2009 die Meisterschaft und 2015 den DFB-Pokal geholt hatte, unterschrieb beim französischen Meister einen Dreijahres-Vertrag bis 2020. Beim Champions-League-Halbfinalisten AS Monaco wird sich Benaglio voraussichtlich mit dem bisherigen Stammkeeper Danijel Subasic (32) um den Nummer-1-Posten duellieren. Der Kroate konnte in der abgelaufenen Saison nicht immer überzeugen.

Der englische Premier-League-Club Everton hat Ajax-Amsterdam-Kapitän Davy Klaassen bis 2022 unter Vertrag genommen. Für den 24-jährigen offensiven Mittelfeldspieler und niederländischen Internationalen zahlten die "Toffees" 27 Millionen Euro. Zuvor hatte Everton den englischen U21-Teamgoalie Jordan Pickford um zumindest knapp 30 Millionen Euro verpflichtet.

