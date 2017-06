Auftaktsieg für Confed Cup-Gastgeber Russland

Gastgeber Russland ist erfolgreich in den Fußball-Confederations-Cup gestartet. Das Team von Ex-Wacker-Innsbruck-Akteur Stanislaw Tschertschessow setzte sich am Samstag im Eröffnungsspiel in St. Petersburg gegen den Ozeanienmeister Neuseeland verdient mit 2:0 durch.

Ein Eigentor von Michael Boxall in der 31. und ein Treffer von Fedor Smolow in der 69. Minute sorgten im nicht ausverkauften Krestowski-Stadion für den Erfolg. Vor dem Spiel hatte Staatspräsident Wladimir Putin eine kurze Rede zur Eröffnung des Turniers gehalten. Der Confederations Cup gilt als Generalprobe für die WM 2018. Russland trifft in der Gruppe A noch auf Europameister Portugal und Mexiko.

(APA/dpa)