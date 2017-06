Salzburg muss in Champions-League-Quali nach Malta oder Estland

Die Auslosung der Champions-League-Qualifikation in Nyon hat Salzburg nur bedingt Gewissheit geschafft: Zum zehnten Mal startet der Meister heuer den Versuch, sich für die Königsklasse zu qualifizieren, der Gegner in der zweiten Qualifikationsrunde aber entscheidet sich erst. Die Auftakthürde in den beiden Duellen Mitte Juli heißt entweder Hibernians FC oder auf FCI Tallinn.

Spieltermine für die zweite Runde sind der 11./12. sowie 18./19. Juli. Salzburg tritt im Hinspiel zuerst auswärts an. Für den Einzug in die Gruppenphase der Champions League wären danach noch zwei weitere Runden zu überstehen.

(APA)