Confed Cup: Portugal und Mexiko auf Halbfinalkurs

Die Truppe von Teamchef Juan Carlos Osorio setzte sich in Sotschi gegen Außenseiter Neuseeland 2:1 durch und hält damit nach zwei Spielen genauso wie Europameister Portugal bei vier Zählern. Cristiano Ronaldo und Co. hatten zuvor in Moskau den Gastgeber (3 Punkte) mit 1:0 bezwungen.

Die im Vergleich zum 2:2 gegen Portugal gleich an acht Positionen veränderten Mexikaner mussten allerdings vor 25.133 Zuschauern überraschend hart kämpfen, bis der Erfolg in der Tasche war. Die Neuseeländer legten kurz vor der Pause vor, Chris Wood (42.) trug sich dabei in die Schützenliste ein. Die Hoffnungen auf den ersten Confed-Cup-Sieg der "Kiwis" überhaupt starben aber schnell wieder. Nach Aquino-Vorarbeit schoss Raul Jimenez (54.) ein, und Oribe Peralta (72.) machte den mexikanischen Sieg via Innenstange perfekt.

Neuseeland hatte in der Folge bei einem Schuss von Ryan Thomas ans Lattenkreuz (85.) Riesenpech. Auf der anderen Seite rettete Tommy Smith bei einem Jimenez-Abschluss auf der Linie (89.). In der Folge kam es beinahe noch zu einer Massenrauferei auf dem Platz, Rote Karte gab es aber auch nach Ansicht der TV-Bilder keine.

Neuseeland ist damit vorzeitig ausgeschieden, dem ohne Topstar Javier Hernandez angetretenen Mexiko reicht am Samstag gegen Russland schon ein Remis für den Aufstieg ins Halbfinale. Schlechte Nachrichten gab es für den Gruppenzweiten Portugal. Außenverteidiger Raphael Guerreiro erlitt beim 1:0-Erfolg gegen Russland nach einem Schlag auf den Fuß eine womöglich schwere Knöchelverletzung und wurde ins Krankenhaus gebracht.

(APA)