Confed Cup: Portugal und Mexiko stehen im Halbfinale

Portugal und Mexiko sind beim Confederations Cup in Russland ins Halbfinale eingezogen, für den Gastgeber ist die WM-Generalprobe hingegen vorbei.

Die Mannschaft von Stanislaw Tschertschessow musste sich Mexiko trotz ansprechender Leistung 1:2 geschlagen geben. Samedow hatte die Russen in Führung gebracht (25.), doch der Gold-Cup-Sieger bewies einmal mehr seine Comeback-Qualitäten. Zwei Treffer aus dem Nichts von Araujo (30.) bzw. Lozano nach schwerem Patzer von Torhüter Akinfeejew (52.) drehten die Partie, Russland warf in Unterzahl (Gelb-Rot Schirkow 68.) alles nach vorn - vergeblich.

Bei der Partie in Kasan sorgte der Videobeweis erneut für Diskussion. Nach einem mutmaßlichen Elfmeterfoul an Smolow ließ der saudische Schiedsrichter Al Mirdasi weiterlaufen, seine Kollegen hinter den TV-Schirmen aber unterbrachen mit Verzögerung die Partie - als Mexiko bereits mitten in einem vielversprechenden Angriff stand. Die Entscheidung bestätigte sich schließlich als korrekt, ebenso ein nicht-gegebenes Abseitstor in der zweiten Halbzeit.

Ronaldo trifft wieder

Europameister Portugal kam gegen überforderte Neuseeländer zu einem souveränen 4:0-Sieg. Ronaldo erzielte aus einem Elfmeter sein 75. Nationalteamtor (33.), Bernardo (37.), Silva (80.) und Nani (91.) fixierten den Gruppensieg.

(red)