Confed Cup: Bierhoff fordert bessere Kommunikation bei Videobeweis

Deutschlands Nationalteam-Manager Oliver Bierhoff hat einige Nachbesserungen bei dem umstrittenen Videobeweis im Fußball angeregt. "Im Moment rätselt man noch, wenn der Videobeweis zum Einsatz kommt", sagte der frühere Salzburg-Stürmer. Er sei ein Freund der Dinge, die beim American Football zu sehen seien.

"Da gibt es einen Schiedsrichter, der über ein Mikrofon redet und erklärt. Beim Fußball gibt es in der Kommunikation noch Möglichkeiten der Verbesserung", meinte der 49-Jährige. Der Videobeweis kommt zur Zeit beim Confederations Cup in Russland testweise zum Einsatz. Auch am Sonntag führte er beim 3:1-Sieg der deutschen Mannschaft gegen Kamerun wieder zu einer kontroversen Diskussion.

Der kolumbianische Schiedsrichter Wilmar Roldan benötigte zweimal den Videobeweis, um Kameruns Verteidiger Ernest Mabouka nach einem Tritt auf das Knie von Nationalspieler Emre Can die Rote Karte zu zeigen (64.). Erst entschied der Schiedsrichter noch auf Gelb statt Rot, dann stellte er zunächst den falschen Spieler vom Platz. "Wir sind alle verwirrt, ich auch. Wir haben das alle nicht verstanden", sagte Kameruns Trainer Hugo Broos hinterher.

Für DFB-Teamchef Joachim Löw war es vor allem nicht einmal ein rot-würdiges Foul. Zum Videobeweis generell sagte er: "Man muss sich daran gewöhnen. In einigen Fällen hat er sich bewährt, vielleicht kann man das eine oder andere noch optimieren." Bierhoff ist jedenfalls für den Einsatz des technischen Hilfsmittels. "Bei wichtigen Entscheidungen wie Toren, Elfmetern oder Roten Karten ist es eine Beruhigung, so etwas zu haben."

