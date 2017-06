Confederations Cup: Ein Stürmerjuwel mit Imageproblem

Sotschi/Wien. Für Deutschlands Teamchef, Joachim Löw, hat der Confederations Cup schon jetzt seinen Zweck erfüllt, dabei steht die entscheidende Phase des WM-Vorbereitungsturniers in Russland mit dem Halbfinale gegen Mexiko (Donnerstag, 20 Uhr, live in ORF eins, ARD) erst bevor. Löw, der für den Testlauf auf die Nominierung etlicher Stars verzichtet hatte, möchte in der Fremde Schlüsse für die Zukunft ziehen, Alternativen für den WM-Kader finden. Eine ist gewiss Timo Werner.

Der 21-Jährige gilt in Deutschland als Juwel, zumal es auf der Stürmerposition kein Überangebot gibt. Der Leipziger verfügt für sein junges Alter über erstaunlich viel Reife, seine fußballerischen Qualitäten stehen ohnehin außer Frage. Im abschließenden Gruppenspiel gegen Kamerun (3:1) kam Werner zu seinem vierten Länderspieleinsatz – und traf erstmals, sogar doppelt. Löw registrierte freilich die starke Leistung, er sparte auch nicht mit Lob. „Timo hat seine Gefährlichkeit und seinen Torinstinkt bewiesen. Beide Tore macht er sehr schön, sehr überlegt“, bemerkte der Bundestrainer in Sotschi.

Werner, daran gibt es kaum Zweifel, ist die Zukunft im DFB-Sturm. Er ist jünger als Lars Stindl (28) und talentierter als Sandro Wagner (29), auch den Vergleich mit der erfahrenen Konkurrenz rund um Mario Gómez (31) oder Thomas Müller (27) braucht er künftig nicht zu scheuen. Davon dürfte Werner bald auch jene Fans überzeugen, die ihm gegenwärtig nicht wohlgesinnt sind.

Seine Schwalbe im Spiel gegen Schalke Ende des Vorjahres haben viele Kritiker nicht vergessen, auch seine bloße Zugehörigkeit zum „Liga-Feindbild“ RB Leipzig wird ihm angelastet. Werner möchte fortan nur noch mit Toren auffallen, er sagt: „Mein Ziel muss sein, dass die deutschen Fans irgendwann froh sind, mich im Nationaltrikot zu sehen. Dass sie sagen: ,Zum Glück haben wir den Jungen, der das entscheidende Tor beispielsweise im WM-Halbfinale erzielt hat.‘“ (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.06.2017)