ÖFB-Frauen zeigen sich schon in EM-Form

Wr. Neustadt. Das Frauen-Fußballnationalteam reist mit einem Erfolgserlebnis zur EM-Endrunde in den Niederlanden an. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge kamen die ÖFB-Frauen im letzten Testspiel gegen Dänemark zu einem hochverdienten 4:2-Sieg.

Erstmals seit Besiegeln der historischen Qualifikation trat die Mannschaft von Dominik Thalhammer vor heimischem Publikum auf und erfreute die 1250 Fans in Wiener Neustadt mit einem Auftakt nach Maß: Nach 34 Sekunden traf Billa aus kurzer Distanz zum 1:0. Danach stellte das ÖFB-Team mit gewohnt aggressivem Pressing die Nummer 15 der Welt vor große Probleme und fand durch Zadrazil (14.) und Billa (16./Stange) Topchancen vor. Aus dem Nichts fiel jedoch der Ausgleich: Veje schoss nach einer missglückten Kopfballabwehr ein (22.). Die ÖFB-Frauen drängten unbeeindruckt weiter nach vorn, Schüsse von Billa (26.) und Burger (36.) gingen knapp daneben, ein Makas-Kopfball prallte an die Latte (33.).

Nach der Pause belohnten sich die Österreicherinnen endlich für ihren starken Auftritt. Einen optimalen Lochpass von Zadrazil vollendete Billa zum 2:1 (49.), wenig später war Zadrazil selbst erfolgreich – doppelt und jeweils sehenswert: Eine abgefälschte Flanke versenkte sie volley (55.), nach einem Eckball traf sie per Ferse (63.). Der zweite Treffer der ansonsten auf ganzer Linie enttäuschenden Däninnen durch Larsen (88.) konnte den insgesamt sehr starken Gesamteindruck der ÖFB-Mannschaft nicht trüben.

Am Dienstag wird das ÖFB-Team in der Hofburg feierlich verabschiedet, danach geht es ins EM-Quartier nach Wageningen. Am 18. Juli folgt das Auftaktspiel gegen die Schweiz, die ÖFB-Frauen sind bereit. (swi)

