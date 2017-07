Champions League: Salzburg muss wohl nach Kroatien

Mit dem 3:0-Auswärtssieg gegen Maltas Meister Hibernians FC hat Salzburg den Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde der Champions League so gut wie geschafft. Dort wartet nach der Auslosung am Freitag wohl der kroatische Titelträger Rijeka. Die Mannschaft mit Ex-Austrianer Alexander Gorgon gewann das Hinspiel gegen den walisischen Klub The New Saints mit 2:0.

(APA)