Frauen-EM: Österreich gelingt Traumstart

Am Nachmittag bedurfte es noch eines genauen Blicks, denn der Premierenauftritt von Österreichs Frauen-Nationalteam bei einer EM-Endrunde gegen die Schweiz hatte Fans in einträchtigem Rot nach Deventer gelockt. In kleinen Gruppen zogen sie durch die Stadt, neben Fahnen und Schals sorgte auch die ein oder andere Lederhose für eine eindeutige Deklaration. Am Ende war der Schweizer Anhang im Adlerhorst-Stadion deutlich in der Überzahl, mit insgesamt 4781 Besuchern blieb die Kulisse in der kleinsten der sieben EM-Arenen allerdings überschaubar.

Dominik Thalhammer schickte dieselbe Startelf wie beim letzten Testspielsieg gegen Dänemark auf den Rasen – in den weißen Trikots. Kapitänin Viktoria Schnaderbeck hatte sich nach Knieproblemen zwar rechtzeitig fit gemeldet, nahm jedoch auch aufgrund des Trainingsrückstands zunächst auf der Bank Platz. Den historischen Anpfiff im ersten EM-Spiel für beide Mannschaften nahm mit Bibiana Steinhaus der Star unter den Schiedsrichterinnen vor, die Deutsche wird ab der nächsten Saison in der Männer-Bundesliga pfeifen.

Gutes Auftreten von Beginn an

Von Lampenfieber war bei den ÖFB-Frauen überhaupt nichts zu bemerken, sie drängten von Beginn an mutig und aggressiv nach vorne. Burger verpasste nach einem Eckball den Auftakt nach Maß knapp (4.), wenig später schloss Billa nach einem Fehlpass der Torhüterin zu überhastet ab (6.). Bei einem Kopfballduell erlitt Makas ein Cut, kam jedoch rechtzeitig mit Turban zurück, um die verdiente Führung der Österreicherinnen zu bejubeln. Nach einem misslungenen Ausschuss der Schweizer Torhüterin schalteten die Österreicherinnen schnell und Burger verwertete den idealen Lochpass von Zadrazil souverän zum 1:0 (15.). Ihr 47. Länderspieltreffer wird nicht nur der ÖFB-Rekordschützin in besonderer Erinnerung bleiben.

Mit dem Tor belohnte sich Österreich für eine starke und ungemein abgeklärte Leistung. Die Abwehrreihe stand felsenfest und ließ der Schweizer Offensive um Chelsea-Star Bachmann kein Durchkommen. Auf der Gegenseite hielten Billa, Makas und Feiersinger hingegen den Druck auf die Verteidigerinnen hoch, was immer wieder Räume und Chancen eröffnete. Doch Feiersingers Weitschuss ging vorbei (37.) und Burger stand bei ihrem zweiten Treffer im Abseits (38.). Einziger Wermutstropfen vor der Pause war die Auswechslung von Makas.

Nach Wiederanpfiff zeigte sich ein ähnliches Bild. Wieder fand Burger gleich zu Beginn eine gute Chance vor, nach einer schönen Eckballvariante fiel ihr Abschluss jedoch zu schwach aus (49.). Diesmal antwortete die Schweiz allerdings prompt: Puntigam klärte einen Kiwic-Kopfball vor der Linie (53.).

Rote Karte und dennoch hektische Schlussphase

Kurz darauf stand die Schweizer Innenverteidigerin erneut im Mittelpunkt, als sie die durchbrechende Burger als letzte Spielerinnen niederriss und dafür Rot sah (vom Platz musste (60.). Nun hatte Österreich den Platz für Konter, allein der letzte Pass fiel zu unpräzise aus. Beinahe hätte sich das gerächt, ein abgefälschter Schuss von Bernauer zwang Zinsberger zu einer Glanzparade (74.). Es entwickelte sich eine hektische Schlussphase mit Chancen auf beiden Seiten, die beste für Österreich vergab Burger mit einem zu hoch angetragenen Lupfer (88.). Nach fast sechs Minuten Nachspielzeit erklang endlich der Abpfiff und besiegelte den historischen Triumph.

(APA/Red.)