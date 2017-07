Erst Hibernians, dann Gorgon und Rijeka

Red Bull Salzburg wird in der Qualifikation zur Champions League in der dritten Runde auf HNK Rijeka treffen. Kroatiens Fußball-Meister setzte sich im Zweitrunden-Duell mit den New Saints aus Wales klar durch. Nach einem 2:0 im Hinspiel siegte Rijeka am Dienstagabend auswärts mit 5:1. Der Ex-Austrianer Alexander Gorgon erzielte das Tor zum 3:0 (61.).

Gorgon bereitete auch das 4:0 durch Stefan Ristovski (64.) vor, ehe er in der 68. Minute ausgetauscht wurde. Betreut wird Rijeka vom ehemaligen GAK-Legionär Matjaz Kek.

Salzburg empfängt Maltas Champions Hibernians FC am Mittwochabend (20.30 Uhr/live ORF eins) zum Rückspiel in Wals-Siezenheim. Das Hinspiel haben die Mozartstädter mit 3:0 gewonnen.