Stimmen zum Aufstieg: "Ist das real oder ein Traum?"

Dominik Thalhammer (Teamchef Österreich): "Das war bisher ein unglaubliches Turnier für uns. Dieser Erfolg hat das Renommee des Frauen-Fußballs in Österreich gehoben. Ein Gruppensieg vor Frankreich ist einfach sensationell. Heute hat das Team alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. In der zweiten Hälfte ist Island etwas aufgekommen, aber insgesamt war der Erfolg klar verdient. Jetzt sind wir in der K.o.-Phase, da wird alles unglaublich eng."

Nina Burger (Stürmerin Österreich): "Ich weiß noch gar nicht, ob das alles real oder ein Traum ist. Ich muss das auch erst alles verkraften. Egal, wer das zweite Tor gemacht hat, es war ein wichtiges Tor. Riesenkompliment an mein Team. Man merkt am Ergebnis, dass wir nicht viel falsch, sondern sehr viel richtig gemacht haben. Das ist wie ein Märchen. Man hätte sich das nicht schöner vorstellen können."

(APA)