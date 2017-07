Steueraffäre: Fußballstar Cristiano Ronaldo vor Gericht

Madrid. Der Andrang von Kameraleuten, Fotografen und Journalisten war riesig: Alle wollten am Montag Cristiano Ronaldo auf dem Weg zu seiner Anhörung wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung sehen. Doch der Weltfußballer bevorzugte den Hintereingang und gelangte abgeschirmt durch die Tiefgarage in das Gerichtsgebäude im spanischen Pozuelo de Alarcón nahe Madrid. Nur seine Anwälte stellten sich den Kameras.

14,7 Millionen Euro an Werbeeinnahmen soll der Real-Superstar von 2011 bis 2014 bewusst am Fiskus vorbeigeschleust haben. Ronaldo selbst bestreitet das. Er ließ über seine Anwälte erklären, ein legales Konstrukt an Unternehmen, Briefkastenfirmen und Schweizer Konten zu unterhalten, jedoch nicht absichtlich Steuern hinterzogen zu haben.

Nach der gestrigen Anhörung des 32-jährigen Portugiesen hat das Gericht bis zu 18 Monate Zeit, um über die Eröffnung eines Strafprozesses zu entscheiden. Hat Ronaldo Glück, könnte er noch einmal aus dieser Sache herauskommen – sei es durch einen Deal mit den Behörden oder durch die Einstellung der Ermittlungen. Im Falle einer Verurteilung droht Ronaldo mehrjährige Haft. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.08.2017)