Europacup: Sorgenfalten vor dem Anpfiff

Rijeka/Limassol. Eine knifflige Aufgabe erwartet Salzburg am Mittwoch (20.45 Uhr, live ORF1) im Rahmen der Champions-League-Qualifikation in Rijeka. Nach dem 1:1 im Hinspiel muss gegen Kroatiens Meister zumindest ein Tor her, um den Aufstieg zu schaffen. Dafür sind die „Bullen“ zwar gut, für Gegentreffer allerdings ebenso. 8000 Zuschauer werden in Rijeka allerdings vorwiegend für die Heimmannschaft Stimmung machen. „Wir müssen von Anpfiff an daran glauben“, sagt Coach Marco Rose.

Die Faktenlage aber spricht gegen Salzburg, das auch im zehnten Anlauf bangen muss, den Einzug in die Königsklasse zu verpassen. Rijekas letzte Heimniederlage datiert vom 16. Juli 2015, in der vergangenen Saison feierte der Klub 17 Heimsiege. Es gab ein Remis, der Klub von Alexander Gorgon (Ex-Austria) kassierte nur acht Gegentreffer. Rose: „Die Ausgangssituation ist so, dass wir ein Tor brauchen. Also werden wir es schießen.“

Unruhe bei Austria

Austria versucht am Mittwoch auf Zypern eine Trendwende zu erwirken. Damit der Saisonstart nicht vollkommen misslingt, muss die Hoffnung auf die Qualifikation zur Europa League gewahrt werden, in der dritten Qualifikationsrunde misst man sich mit AEL Limassol (18 Uhr, live Puls4). Das Heimspiel endete vorige Woche nur 0:0.

Der Tabellenletzte der Bundesliga flog gestern nach Zypern, nicht an Bord war Stürmer Larry Kayode. Trainer Thorsten Fink verzichtet – obwohl die Torkrise der Violetten bezeichnend ist – weiterhin auf den Nigerianer. Er sei „mental“ noch immer nicht bereit. Die Wahrheit ist, dass Angebote von Alaves und Bursaspor vorliegen und die Favoritner erwägen, Kayode zu verkaufen.

Klare Worte für die von Fink zuletzt schöngeredete Talfahrt fand Klubchef Markus Kraetschmer. „Wir müssen unsere Einstellung hinterfragen, konzentrierter an Aufgaben herangehen.“ Was aber geschieht, wenn Austria im Europacup scheitert? (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.08.2017)