Frauenfußball-EM: Österreichs Chance mit Seltenheitswert

Breda/Wien. Souveräner Gruppensieg und Nerven aus Stahl beim Elfmeterschießen im Viertelfinale haben Hoffnungen und Erwartungen an das Frauenfußballnationalteam vor dem EM-Halbfinale am Donnerstag gegen Dänemark (18 Uhr, ORF eins, Eurosport, live) wachsen lassen, doch Teamchef Dominik Thalhammer beschwichtigt: „Das Kräfteverhältnis und die Ausgangssituation haben sich für mich nicht geändert.“ Nüchterne Zahlen belegen die Außenseiterrolle der ÖFB-Frauen: Als Weltranglisten-24. liegen sie hinter Gegner Dänemark (15.) sowie den beiden anderen Halbfinalisten Niederlande (12.) und England (5.). Auch für die Buchmacher ist ein rot-weiß-roter Titelgewinn nach wie vor am unwahrscheinlichsten, wenngleich sich die Quote von bis zu 67 auf sechs bis sieben eingependelt hat.

Bei aller Bodenhaftung ist für Thalhammer die Fortsetzung des Höhenflugs aber natürlich das erklärte Ziel. „Jetzt sind wir so weit gekommen. Im Fußball gibt es nur ganz selten so eine Chance, daher werden wir zupacken, wenn wir die Möglichkeit bekommen“, sagte der Teamchef. Österreich wäre der überhaupt erste EM-Debütant im Finale seit Einführung der Gruppenphase vor 20 Jahren.

Vom 4:2-Testspielsieg gegen Dänemark vor vier Wochen lässt sich im ÖFB-Team niemand blenden. „Wir wissen, dass wir sie schlagen können. Aber es ist ein neues Spiel unter neuen Voraussetzungen“, warnte Thalhammer, der die EM-Spiele der Däninnen analysiert und Torfrau Stina Lykke Petersen als mögliche Schwachstelle ausgemacht hat. „Bei ihr gibt es Licht und Schatten. Bälle in die Box sind sicher kein Nachteil.“

Kein Vorbeikommen

Die ÖFB-Frauen werden ihrerseits das bewährte Erfolgsrezept aus stabiler Abwehr und offensiven Nadelstichen verfolgen. „Wenn wir wirklich gut spielen, können sie Pläne haben, was sie wollen, dann werden sie an unserem tiefen Block nicht vorbeikommen“, meinte Linksverteidigerin Verena Aschauer. Die Sand-Legionärin ist neben Carina Wenninger, Sarah Puntigam, Laura Feiersinger und Torhüterin Manuela Zinsberger eine von fünf Spielerinnen, die alle 390 EM-Minuten auf dem Platz gestanden sind. Schon um die eigenen Kräfte zu schonen, gelte es, in Ballbesitz noch ruhiger zu agieren und die Konter präziser auszuspielen, forderte Aschauer.

Die Eingespieltheit ist wie der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft ein großer Vorteil für das ÖFB-Team; dass erst 16 der 23 Kaderspielerinnen Einsatzminuten erhalten haben, tut der guten Stimmung keinen Abbruch. „Für uns ist es wichtig, Erfahrung zu sammeln und zu lernen. Wir werden in der Zukunft hoffentlich eine große Rolle spielen“, erklärte Barbara Dunst, 19, stellvertretend für die junge Garde auf der Bank.

Ob die möglichen Verschiebungen in der Bundesliga im Fall des Finaleinzugs oder Public Viewing auf dem Wiener Rathausplatz, die Euphorie in der Heimat dringt nur bedingt bis in das idyllisch gelegene Teamquartier in Wageningen vor, wie Wenninger festhält: „Wir machen nur das, was wir gut können. Wenn wir damit eine Nation begeistern, freut mich das sehr, es ist aber kein Grund abzuheben. Für uns hat sich nichts verändert.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.08.2017)