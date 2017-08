Gregoritsch: "Es war ein Fehler des HSV, mich zu verkaufen"

ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch, seit Sommer Spieler des FC Augsburg, geht höchst motiviert in das erste Bundesliga-Saisonspiel seines Teams am Samstag (15.30 Uhr, Sky, live) bei seinem Exklub Hamburger SV. Die Hanseaten hatten den 23-Jährigen nach der vergangenen Saison ziehen lassen, Gregoritsch konnte das Vorgehen des Vereins nicht verstehen. „Jetzt will ich den Hamburgern zeigen, dass es ein Fehler war, mich zu verkaufen“, sagte der Steirer der „Sport Bild“.

Gregoritsch, der 2015 von Bochum zum HSV gestoßen war, erwartet 90 emotionale Minuten. „Dieses Spiel elektrisiert mich, ich freue mich riesig auf die Rückkehr, das wird megageil.“ Abgesehen von persönlichen Befindlichkeiten geht es in dem Match für die Vereine darum, nach dem jeweiligen Scheitern im DFB-Pokal einen völlig verpatzten Saisonstart zu vermeiden. Gregoritsch behauptete, „keine Wut, keinen Groll“ gegenüber dem HSV zu verspüren. „Aber ich kann schon sagen, dass mich die Entscheidung des HSV, mich gehen zu lassen, verwundert hat“, sagte der gebürtige Grazer und ergänzte: „Ich hätte mich anstelle des HSV nicht abgegeben. Ich bin ein junger Spieler, spreche Deutsch, habe zwei Jahre in Folge gute Scorerstatistiken gehabt, 55 Spiele gemacht.“

Gregoritsch kam in Hamburg zwar tatsächlich zu vielen Einsätzen, über einen längeren Zeitraum zur Stammelf zählte er dabei aber nicht. In Augsburg unterschrieb der Angreifer gleich einen Fünfjahresvertrag, das Vertrauen der Klubführung möchte er mit möglichst vielen Toren zurückzahlen. Mit Martin Hinteregger, Kevin Danso und Georg Teigl stehen beim FCA drei weitere Österreicher im Blickpunkt.

Ein Wandervogel

Für Gregoritsch ist Augsburg die bereits sechste Station in seiner immer noch jungen Profikarriere. Hoffenheim verpflichtete den Mittelstürmer 2012, nachdem er beim Kapfenberger SV unter Trainervater Werner Gregoritsch gute Leistungen erbracht hatte. Nach einer Saison bei der zweiten Mannschaft von Hoffenheim folgte ein Leihgeschäft mit Kultklub St. Pauli, ehe ihn VfL Bochum 2015 für 500.000 Euro engagierte.

Mit Toren im Trikot des FC Augsburg könnte Gregoritsch auch beste Eigenwerbung in Sachen ÖFB-Team betreiben. Die direkte Konkurrenz im Sturmzentrum ist mit Marc Janko (34) und Guido Burgstaller (28) jedenfalls beträchtlich älter, die Zukunft sollte Gregoritsch gehören.

(cg/ag.)