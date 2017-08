Wayne Rooney: Traumstart für den Heimkehrer

Der 31-Jährige erzielte am Montag beim 1:1 von Everton auswärts gegen die "Citizens" seinen 200. Meisterschaftstreffer. Die 200er-Marke hatte davor nur Alan Shearer erreicht - der Ex-Goalgetter beendete seine Karriere nach 260 Liga-Toren.

Rooney hebt sich offenbar viele seiner Jubiläen für ManCity auf. Schon seine Premier-League-Treffer Nummer 50 und 150 gelangen ihm - damals noch im Dress von Manchester United - gegen den Club von Trainer Josep Guardiola. "So etwas in einem so wichtigen Spiel zu schaffen, ist schön. Das war ein süßer Moment, und ich bin mir sicher, dass sich auch die rote Hälfte von Manchester darüber gefreut hat", sagte Rooney mit Blick auf die Manchester-United-Fans.

Der Offensivspieler hatte bereits vor einer Woche bei seinem Liga-Comeback für Everton das Tor zum 1:0-Sieg über Stoke City erzielt. Seit Montag sind seine Kritiker, die Rooney auf sportlicher Talfahrt sahen, zumindest vorerst verstummt. "Für einen, der nicht fit ist und sich nicht mehr über den Platz bewegen kann, war es keine schlechte Leistung", lautete Rooneys süffisante Botschaft an diverse Skeptiker.

Weniger zu scherzen war Guardiola zumute. Während Everton die einzige Chance verwertete, ließ ManCity nach Gelb-Rot für Kyle Walker in fast 45-minütiger Unterzahl zahlreiche gute Möglichkeiten aus. "Wir haben viele Chancen kreiert. Aber wir müssen sie auch verwerten", kritisierte der Katalane. Sein Club liegt nach zwei Runden mit vier Punkten auf Rang fünf, zwei Zähler hinter Spitzenreiter Manchester United.

Always nice to see a few familiar faces 😂👋🏼 pic.twitter.com/pr15fYfG7q — Wayne Rooney (@WayneRooney) 21. August 2017

(APA/Reuters)