Watford scheitert in zweiter Ligacup-Runde

Watford ist in der zweiten Runde des englischen Ligacups an Bristol City gescheitert. Der Premier-League-Klub, bei dem ÖFB-Legionär Sebastian Prödl von Beginn an spielte, unterlag dem Zweitligisten am Dienstagabend zuhause mit 2:3. In die nächste Runde eingezogen sind hingegen Christian Fuchs mit Leicester City und Markus Suttner mit Brighton.

Ex-Meister Leicester feierte bei Sheffield United einen 4:1-Sieg. Ex-ÖFB-Teamspieler Fuchs spielte in der Verteidigung durch. Markus Suttner stand beim 1:0-Erfolg von Brighton über den Viertligisten Barnet nicht im Kader. Zweitliga-Verein Fulham schied mit Kapitän Michael Madl gegen die Bristol Rovers aus.

Ergebnisse vom Dienstag - England, Ligacup - 2. Runde: Watford (mit Prödl) - Bristol City 2:3, Brighton and Hove Albion (ohne Suttner) - Barnet 1:0, Sheffield United - Leicester City (mit Fuchs) 1:4, Fulham (mit Madl) - Bristol Rovers 0:1.

(APA)