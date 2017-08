Europa League: Salzburgs gelungene Pflichtübung

Kader und Betreuerteam bei Red Bull Salzburg waren ohnehin für das internationale Geschäft ausgerichtet, nun ist die Teilnahme an der Europa League auch sportlich fixiert: Die Salzburger besiegten Viitorul Constanta (Rumänien) im Qualifikations-Play-off nach Hin- und Rückspiel mit einem Gesamtscore von 7:1. Sechs Spiele in der Gruppenphase der Europa League sind dem österreichischen Meister damit sicher, die Auslosung findet heute in Monaco statt (13 Uhr).

Im Rückspiel in Wals-Siezenheim gab es von Beginn an keine Zweifel daran, dass Salzburg den 3:1-Vorsprung aus dem Hinspiel gegen den rumänischen Meister nicht mehr aus der Hand geben wird. Im Gegenteil: Schon nach sieben Minuten stand es 1:0. Hannes Wolf legte für den wieder erstarkten Torjäger Munas Dabbur quer, der Israeli schoss locker ein.

Eine frühe Vorentscheidung, nach der Salzburg das Geschehen weiter mit flottem Offensivspiel dominierte. Die von der rumänischen Spielerlegende Gheorge Hagi betreuten Gäste wollten nur noch Schadensbegrenzung betreiben – und scheiterten auch dabei. Fredrik Gulbrandsen erhöhte wieder nach Wolf-Vorarbeit zum 2:0 (37.). In Hälfte zwei wurde ein Sololauf von Gulbrandsen erst durch ein Elfmeterfoul gestoppt. Valon Berisha verwandelte sicher (52.), Constanta resignierte, Torchance ergab sich für die völlig harmlosen Gäste auch bis zum Schlusspfiff keine mehr. Der eingewechselte Amadou Haidara hingegen dribbelte sich durch die rumänische Abwehr und setzte mit seinem sehenswerten Treffer zum 4:0 den glanzvollen Schlusspunkt (89.).

Salzburg hat unter dem neuen Trainer Marco Rose nun auch das zwölfte Pflichtspiel nicht verloren (neun Siege, drei Remis). Die siebente Europa-League-Gruppenphase der Red-Bull-Ära ist immerhin Trost für den heuer bereits zum zehnten Mal verpassten Einzug in die Champions League (Aus im Play-off gegen den kroatischen Meister HNK Rijeka). Der Europacup-Herbst bringt freilich auch Ruhe in den Verein, Leistungsträger dürften nun um einiges leichter zu halten sein.

Bestes Abschneiden 2014

Im Vorjahr war für Salzburg in der Europa League nach nur zwei Siegen in sechs Partien in der Gruppenphase Endstation. 2014/15 erwies sich Villareal im Sechzehntelfinale als zu stark, bestes Abschneiden bisher ist ein Achtelfinals-Aus 2013/14 gegen den FC Basel. Zuvor war Salzburg ein makelloser Herbst mit sechs Siegen in der Gruppenphase gelungen.

Eine weit härtere Prüfung als Viitorul Constanta wartet indes wohl am Wochenende: Im Spitzenspiel der heimischen Bundesliga muss Meister Salzburg am Sonntag (16.30 Uhr, live ORF eins) beim bisher makellosen Spitzenreiter Sturm Graz antreten.



(joe)