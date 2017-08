Europa League: Austria zittert sich in die Gruppenphase

Nach Red Bull Salzburg hat auch die Austria ihr Play-off-Duell gewonnen und damit den Einzug in die Europa League fixiert. Sechs Spiele in der Gruppenphase sind Österreichs Vizemeister nun gewiss, die Auslosung findet am Freitag in Monaco statt (13 Uhr).

Der 2:1-Vorsprung der Austria aus dem Hinspiel bei NK Osijek geriet in der ausverkauften St. Pöltner NV-Arena (7400 Zuschauer) – das Happel-Stadion wird für das Konzert von Robbie Williams fit gemacht – lang nicht in Gefahr. Dann aber vergaß die violette Hintermannschaft auf Gabrijel Boban, der einen langen hohen Ball zum 1:0 für den kroatischen Tabellenvierten der vergangenen Saison verwertete. Die Austria hatte zuvor Möglichkeiten durch Abdul Kadiri per Kopf (45.) und Raphael Holzhauser per Freistoß (53.) vorgefunden, die Topchancen hatten Christoph Monschein (40.) und Felipe Pires (93.).

Torschütze Boban hätte locker auf 2:0 stellen können (79.), dank der Auswärtstorregel aber bejubelten die Wiener am Ende dieser Zitterpartie eine 0:1-Heimniederlage und damit den Aufstieg in die Europa League. In der Qualifikation hatten sie sich bereits gegen AEL Limassol (CYP) durchgesetzt. Mit dem Play-off-Erfolg gegen Osijek (Gesamtscore 2:2) wurde nun in der zweiten Saison in Folge die Gruppenphase erreicht. Dort war im Vorjahr nach nur einem Sieg aus sechs Partien allerdings auch schon Endstation.



