Auf den Spuren von Meister Klopp

London. Vor wenigen Wochen konnte man damit im Pubquiz, dem in England so beliebten Wettstreit in nutzlosem Wissen, noch mächtig Eindruck schinden. Aber nach einer bemerkenswerten Erfolgsserie weiß heute wohl (fast) jedes Kind, wie der Trainer des Huddersfield Town AFC heißt: „Wir sind der größte Außenseiter aller Zeiten“, stapelte Manager David Wagner vor Beginn der englischen Premier League noch tief. Nach zwei Spieltagen liegt der Aufsteiger mit zwei Siegen punktegleich mit Manchester United an der Tabellenspitze und im Heimspiel gegen Southampton wartet heute (16 Uhr, live dazn.com) eine weitere lösbare Aufgabe.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2017)