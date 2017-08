Papst empfängt Mannschaft von Chapecoense

Der vom Flugzeugabsturz im November 2016 so schwer getroffene Fußball-Klub Chapecoense ist am Mittwoch von Papst Franziskus im Vatikan empfangen worden. Mit dabei waren auch die Spieler Jackson Follmann und Alan Ruschel, die den Absturz überlebt hatten. Das brasilianische Team trifft am Freitag im Olympiastadion in einem Benefizspiel auf den italienischen Vizemeister AS Roma.

Bei dem Unglück am 28. November 2016 hatten 71 Menschen ihr Leben verloren, als ihr Flugzeug beim Landeanflug auf den Flughafen der kolumbianischen Stadt Medellin wegen Treibstoffmangels abgestürzt war. Das Team war auf dem Weg zum größten Spiel der Vereinsgeschichte, dem Finalhinspiel um die Copa Sudamericana - das südamerikanische Pendant zur Europa League - gegen Atletico Nacional.

19 Spieler starben bei dem Absturz, nur sechs Insassen der gecharterten Maschine überlebten, darunter drei Spieler. Die neu formierte Mannschaft von Chapecoense - kurz Chape - liegt derzeit in der brasilianischen Meisterschaft nur auf Platz 17 unter 20 Teams.

