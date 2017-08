WM-Qualifikation: Aus Urlaubsziel wird Fußballheimat

Wien. Zum letzten Mal gemeinsam in einem Fußballstadion waren Moritz Bauer und Marcel Koller vor 14 Jahren. 2003 führte der heutige ÖFB-Teamchef die Grasshoppers Zürich zum vorerst letzten Schweizer Meistertitel, Bauer jubelte damals als Fan auf der Tribüne mit. Nun haben die beiden wieder zueinander gefunden, Neo-Österreicher Bauer steht für das WM-Qualifikationsspiel in Wales am Samstag (20.45 Uhr, live ORF eins) erstmals im Teamkader. „Ich bin unglaublich glücklich und freue mich auf die neuen Herausforderungen“, sagt der 25-Jährige und bezeichnet die Zusammenarbeit mit Grasshoppers-Legende Koller als „große Ehre“.

Die Perspektive im ÖFB-Team hat Bauer seinem österreichischen Vater zu verdanken. Während das Schweizer Team mit Außenverteidigern gut versorgt ist, herrscht hierzulande Bedarf. „Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich mir den Kader nicht angeschaut habe“, erzählt der Legionär von Rubin Kasan. „Von der Qualität her ist Österreich nicht schlechter aufgestellt, aber die Spieleranzahl für die Position ist in der Schweiz größer.“ Die juristische Grundlage für den Nationenwechsel war rasch geklärt, den Ausschlag gaben die Gespräche mit Sportdirektor Willi Ruttensteiner und Team-Administrator Mario Margreiter. „Der Kontakt mit dem ÖFB war hervorragend, das hat mich überzeugt“, berichtet der viermalige Schweizer Jugendnationalspieler.

Im März stand Bauer erstmals auf der Abrufliste, für das Juni-Länderspiel gegen Irland hatte er sicherheitshalber sogar auf den Fernurlaub verzichtet, musste sich dann aber doch noch etwas gedulden. Nun ist er offiziell im ÖFB-Team angekommen und fühlt sich „sehr wohl“ im Mannschaftskreis. Persönlichen Kontakt zu seinen neuen Kollegen hatte Bauer zuvor nur mit Marc Janko als Gegner während dessen Basel-Zeit gehabt, inzwischen versorgt er Neo-Zürcher Heinz Lindner mit Insider-Tipps. „Er hatte es definitiv nicht so schwer wie ich. Ich habe vor zehn Jahren das Fass geöffnet und er hat sich gemütlich reingesetzt“, scherzte Martin Harnik, selbst gebürtiger Deutscher.

Textstudium der Hymne

Seine Wahl-Heimat kennt Bauer aus diversen Urlauben, Wörthersee, Wiener Sehenswürdigkeiten und Sissi-Filme habe er ebenso wie das gute Essen in bester Erinnerung. Auch mit der österreichischen Bundeshymne hat er sich schon auseinandergesetzt, Sänger sei an ihm aber keiner verloren gegangen. „Ich höre mir das lieber an“, sagt er in Hochdeutsch – der österreichische Vater klingt bei ihm ebenso wenig durch wie das Schwyzerdütsche.

Nach fünf Jahren bei den Grasshoppers wechselte Bauer vergangenen Sommer um vier Millionen Euro zu Rubin Kasan. Bislang hat er das Abenteuer Russland keine Sekunde lang bereut. „Auch ich musste erst einmal schlucken und das googeln“, erinnert er sich. „Aber kein Vorurteil hat sich bestätigt. Die Stadt ist sehr schön und Team und Infrastruktur haben mich überzeugt.“

In der Schweiz hat Bauer auch als Linksverteidiger agiert, in dieser Saison kommt er bei Kasan als Rechtsaußen einer Fünferkette zum Einsatz. Auf eine Seite festlegen möchte er sich nicht. „Ich fühle mich rechts sehr wohl, aber der linke Fuß ist nicht nur zum Kuppeln da.“ Im Nationalteam will er als Neuling keine Ansprüche stellen. „Das wäre fehl am Platz. Wenn mich der Teamchef braucht, werde ich mich für das Trikot zerreißen“, so der 25-Jährige. Die Aussicht auf einen WM-Auftritt im Land seines Arbeitgebers motiviert Bauer, die Marschroute ist für ihn klar: „Solange eine Chance da ist, muss man daran glauben und kämpfen.“

Olympiakos lockt Dragovic

Ein Last-Minute-Wechsel könnte sich bei Aleksandar Dragovic anbahnen. Der ÖFB-Abwehrchef hat seit seinem Wechsel zu Leverkusen im Sommer 2016 einen schweren Stand, ist auch in der neuen Saison bei Trainer Heiko Herrlich nicht erste Wahl. Wie der „kicker“ berichtet, ist Olympiakos Piräus an einer Leihe interessiert. Der griechische Meister trifft in der Champions League auf Barcelona, Juventus und Sporting Lissabon. Ausflügen für medizinische Tests hat Koller eine Absage erteilt, der obligatorische Check könnte aber in Wien durchgeführt werden.

ÖFB-Ausfall Guido Burgstaller, 28, fällt wegen einer Prellung am rechten Fuß für das Länderspiel-Doppel gegen Wales (Samstag, 20.45 Uhr) und Georgien (Dienstag, 20.45 Uhr) aus. Der Schalke-Legionär spielte am Wochenende eine Halbzeit, konnte danach aber nicht mit der Mannschaft trainieren und musste nun endgültig absagen. Für den Kärntner wurde Stefan Hierländer, 26, von Tabellenführer Sturm Graz nachnominiert. Der Mittelfeld-Allrounder steht erstmals im Teamkader.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2017)