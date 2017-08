Paris Saint-Germain verpflichtet nach Neymar nun auch Mbappe

Paris Saint-Germain hat den nächsten Megatransfer eingefädelt. Frankreichs Fußball-Vizemeister, der in diesem Sommer bereits Neymar um 222 Millionen Euro aus Barcelona geholt hatte, gab am Donnerstag die Verpflichtung von Kylian Mbappe offiziell bekannt. Der 18-jährige Stürmer kommt vorerst leihweise von Meister AS Monaco, im nächsten Jahr sollen 180 Millionen Euro Ablöse für ihn fällig werden.

(APA)