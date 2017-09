UEFA untersucht mögliche Finanz-Verstöße von Paris SG

Wie der Europäische Fußball-Verband (UEFA) am Freitag mitgeteilt hat, wurde gegen Paris St. Germain ein Ermittlungsverfahren wegen möglicher Verstöße gegen das Financial Fairplay eingeleitet. Die Untersuchungskammer der UEFA habe "als Teil ihrer ständigen Überwachung der Clubs hinsichtlich der Bestimmungen zum finanziellen Fairplay ein formales Prüfverfahren" eingeleitet.

Der Fokus richte sich demnach "nach den jüngsten Transferaktivitäten" auf die "Break-Even-Anforderungen", wonach Vereine nur mehr so viel Geld in neue Spieler investieren dürfen, wie sie einnehmen.

Die Pariser haben mit der Verpflichtung von Barcelona-Superstar Neymar um 222 Millionen Euro alle bisherigen Transfers in den Schatten gestellt. Am letzten Tag der Übertrittszeit verpflichtete PSG auch Kylian Mbappe von AS Monaco. Die Ablöse von 180 Millionen Euro wird aufgrund einer Leihvariante erst nächsten Sommer fällig. Damit wollten die Franzosen weitere Probleme mit dem Financial Fairplay umgehen.

Der Strafrahmen reicht von einer Ermahnung über Geldstrafen bis hin zum Ausschluss aus europäischen Bewerben. Die UEFA kündigte an, sich zum laufenden Verfahren nicht weiter zu äußern.

(APA/Reuters/dpa)