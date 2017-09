Analyse: Gut gespielt, am Tiefpunkt angelangt

Es ist absurd, doch ausgerechnet nach der über weite Strecken besten Leistung seit langer Zeit war Österreichs Nationalmannschaft jede noch so kleine WM-Chance los. Das 0:1 in Wales lässt keine weiteren Träumereien zu, die Weltmeisterschaft 2018 in Russland wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich ohne österreichische Beteiligung in Szene gehen. Dem ÖFB-Team droht nun sogar das historisch schlechteste Abschneiden in einer WM-Qualifikation. Mit acht Punkten aus sieben Spielen rangiert man bei drei noch ausständigen Begegnungen in Gruppe D nur auf dem vierten Platz – sollte das auch die Endplatzierung sein, hätte man den Tiefpunkt aus der Ausscheidung für die WM 1994 erreicht.

Teamchef Marcel Koller mag in den vergangenen eineinhalb Jahren zweifelsohne fragwürdige oder sogar falsche Entscheidungen getroffen haben. Warum er dem formstarken Alessandro Schöpf während der Euro nicht mehr Spielzeit zugestanden hat, bleibt genauso ein ewiges Rätsel wie das fast schon sture Festhalten an David Alaba als Mittelfeldspieler. Nach dem Abschied von Christian Fuchs wurde die Position des Linksverteidigers nach der Euro vakant, das Experiment mit Reservist Kevin Wimmer schlug kapital fehl – es hätte eigentlich nie stattfinden dürfen. Mit Martin Hinteregger hat sich gegen Irland und Wales zumindest eine ordentliche Alternative aufgetan, Außenverteidiger ist der Augsburger aber dennoch keiner.

Fußballweisheiten

In Cardiff war jedoch weder Alaba, der zu seiner Verteidigung im Zentrum ein gutes Spiel machte, noch der sich aufopfernde Hinteregger der Sargnagel gewesen. Österreich scheiterte in erster Linie, wieder einmal, an seiner Abschlussschwäche. Marko Arnautović und Marcel Sabitzer hätten das Team in der ersten Hälfte in Führung bringen können – nein: müssen. So aber bewahrheitete sich im Cardiff City Stadium wieder nur eine alte Fußballweisheit: Wer die Tore nicht macht, der bekommt sie.

In dieser Hinsicht sind auch jedem Fußballtrainer die Hände gebunden, er ist abhängig von seinen Spielern, ihren Toren. Dass Arnautović, der unbestritten beste Techniker in den ÖFB-Reihen, eine Chance wie jene in der 33. Minute nicht nutzt, ist der wahre Grund, warum der Wiener bei West Ham und nicht bei Manchester United spielt.

Österreichs Chancenlosigkeit in dieser WM-Qualifikation wirkt ernüchternd, sogar etwas deprimierend. Denn in jedem der bisherigen sieben Spiele, von denen nur zwei gewonnen wurden, hatten Kollers Mannen Chancen auf den Sieg. In Wales genauso wie in Irland (1:1) und Serbien (2:3) oder in den Heimspielen gegen Irland (0:1) und Wales (2:2). Doch wer in fünf direkten Duellen mit der Konkurrenz zur zwei Punkte holt, der hätte bei einer Weltmeisterschaft schlichtweg keine Daseinsberechtigung.

Eine Fehlentwicklung

In der Qualifikation zur EM 2016 (neun Siege, ein Unentschieden) hatte Österreich noch sämtliche enge Spiele für sich entschieden. Alles ausschließlich diesem verloren gegangenen Momentum zuzuschreiben wäre falsch. Es ist auch nicht bloß fehlendes Glück, das die österreichische Nationalmannschaft vermisst. Nach fast zwei Jahren, in denen Zählbares weitgehend ausgeblieben ist, muss von einer Entwicklung gesprochen werden: Es ist eine Fehlentwicklung, alles andere wäre Schönrederei.

Für das ÖFB-Team geht es in den verbleibenden Qualifikationsspielen gegen Georgien (Dienstag, 20.45 Uhr, live in ORF eins), Serbien (6.?Oktober) und Moldau (9.?Oktober) noch darum, die Krise nicht weiter zu verschärfen und das eigene Gesicht, sein Image zu wahren. Fans wird man in diesen Partien keine dazugewinnen, man könnte aber weitere verlieren.

("Die Presse", Printausgabe 4.9.2017)