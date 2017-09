Alaba fällt mit Sprunggelenks-Verletzung "vorerst" aus

David Alaba hat sich im WM-Qualifikationsspiel des ÖFB-Teams gegen Georgien (1:1) am Dienstagabend eine Verletzung am Kapselband-Apparat des linken Sprunggelenks zugezogen. Das ergab laut Mitteilung des FC Bayern vom Mittwochabend eine Untersuchung in München. Alaba falle damit "vorerst" aus, hieß es.

Alaba hatte die Verletzung in der 38. Minute erlitten und musste ausgewechselt werden. Österreichs Nationalmannschaft hat spätestens seit dem Heim-1:1 am Dienstag gegen Georgien nur noch eine rein theoretische Chance auf eine Teilnahme an der WM 2018 in Russland. Die letzten beiden Qualifikationsspiele steigen am 6. Oktober in Wien gegen Serbien und am 9. Oktober in Chisinau gegen die Republik Moldau, der Kader für diese Partien muss schon in rund drei Wochen bekanntgegeben werden.

