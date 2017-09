Foda zur Teamchef-Frage: "Ich höre mir alles an"

"Dass ich erwähnt werde, ehrt mich ein Stück weit. Aber meines Wissens hat der Teamchef hat noch Vertrag bis Dezember", erklärte Foda in einer Pressekonferenz am Freitag und ergänzte. "Ich finde es gegenüber dem Teamchef nicht in Ordnung, noch während seiner Amtszeit, in der er hervorragende Arbeit geleistet hat, über eine etwaige Nachfolge zu spekulieren."

Wie er reagieren würde, wenn der ÖFB tatsächlich anruft? "Ich höre mir alles an. Das liegt in meinem Naturell." Foda war auch schon 2011 als Kandidat auf den Posten gehandelt worden, als die Wahl letztlich auf Koller fiel.

(APA)