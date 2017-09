Manchester City schießt Liverpool mit 5:0 ab

Manchester City hat sich am Samstag zumindest für wenige Stunden an die Spitze der englischen Premier League gesetzt. Die "Citizens" feierten gegen Liverpool einen 5:0-Heimsieg und lagen damit vorerst einen Punkt vor dem Stadtrivalen Manchester United, der am Abend bei Stoke City, dem neuen Klub von Kevin Wimmer, gastierte.

Der Kantersieg von ManCity war lange Zeit nicht absehbar. Liverpool brachte die Hausherren bei schnellen Gegenstößen oft in Bedrängnis, kassierte jedoch in der 24. Minute das 0:1 durch Sergio Aguero. Der Argentinier scorte nach Idealpass von Kevin de Bruyne und stieg mit seinem 124. Treffer zum erfolgreichsten nicht-europäischen Torschützen in Englands Eliteliga vor Dwight Yorke (123) auf. Außerdem gelang es Aguero, im sechsten Liga-Heimspiel in Folge gegen Liverpool zu treffen.

Entschieden wurde die Partie aber erst kurz vor der Pause. Zunächst sah Liverpools Sadio Mane in der 37. Minute die Rote Karte, nachdem er ManCity-Goalie Ederson mit gestrecktem Fuß im Gesicht getroffen hatte. Der brasilianische Schlussmann musste danach vom Platz getragen werden. Tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Gabriel Jesus per Kopf nach Maßflanke von De Bruyne zum 2:0.

Der brasilianische Stürmer erhöhte in der 53. Minute nach uneigennütziger Vorarbeit von Aguero auf 3:0. Für das vierte Tor sorgte der eingewechselte Leroy Sane nach gelungenem Zusammenspiel mit Benjamin Mendy (77.), außerdem gelang dem DFB-Teamspieler mit einem Schlenzer auch der Schlusspunkt (91.).

