Bayern verliert bei Hoffenheim, Traumtor von Harnik

In der gesamten letzten Saison hat Bayern München nur zwei Niederlagen kassiert, in der aktuellen Spielzeit musste sich der Meister bereits in der dritten Runde gegen Hoffenheim mit 0:2 erstmals geschlagen geben. Ohne den verletzten David Alaba war die Mannschaft von Carlo Ancelotti in Sinsheim zwar überlegen und verbuchte durch Lewandowski einen Lattentreffer (7.), bekam jedoch eine Lektion in Sachen Effizienz erteilt. Uth sorgte mit zwei Treffern quasi aus dem Nichts (27., 51.) für die Entscheidung.

Köln verlor in Augsburg 0:3 und rutschte nach der dritten Saisonniederlage vorerst an das Tabellenende zurück. Ein Triplepack von Finnbogason (22., 32./Elfmeter, 94.) prolongierte den schwachen Saisonstart der Mannschaft von Peter Stöger. Bei Köln ist die Stimmung damit vor dem Europa-League-Spiel gegen Arsenal – dem ersten Euroacupauftritt seit 25 Jahren – getrübt. RB Leipzig hat am Freitag hingegen eine gelungene Champions-League-Generalprobe hingelegt. Treffer von Keita (67.) und Werner (75.) besiegelten den 2:0-Sieg gegen den HSV.

Martin Harnik sicherte Hannover mit einem Traumtor zum 1:1-Ausgleich gegen Wolfsburg einen Punkt. Der ÖFB-Teamspieler traf per Ferse und Gurkerl (75.). Dortmund kam trotz Überzahl (Rot Ravet 30.) in Freiburg nicht über ein 0:0 hinaus.

Ergebnisse: HSV- Leipzig (Sabitzer, Ilsanker und Laimer auf der Bank) 0:2, Freiburg – Dortmund 0:0, Gladbach – Frankfurt 0:1, Augsburg (Hinteregger, Gregoritsch bis 66.) – Köln 3:0, Mainz (Onisiwo ab 84.) – Leverkusen (Baumgartlinger krank) 3:1, Wolfsburg – Hannover (Harnik/Tor) 1:1, Hoffenheim (Grillitsch/Bank) – Bayern (Friedl/Bank) 2:0.

(red)