Köln ist nach Niederlage in Augsburg weiter ohne Punkt

Köln verlor in Augsburg 0:3 und rutschte nach der dritten Saisonniederlage vorerst an das Tabellenende zurück. Ein Triplepack von Finnbogason (22., 32./Elfmeter, 94.) prolongierte den schwachen Saisonstart der Mannschaft von Peter Stöger. Bei Köln ist die Stimmung damit vor dem Europa-League-Spiel gegen Arsenal – dem ersten Euroacupauftritt seit 25 Jahren – getrübt. RB Leipzig hat am Freitag hingegen eine gelungene Champions-League-Generalprobe hingelegt. Treffer von Keita (67.) und Werner (75.) besiegelten den 2:0-Sieg gegen den HSV.

Martin Harnik sicherte Hannover mit einem Traumtor zum 1:1-Ausgleich gegen Wolfsburg einen Punkt. Der ÖFB-Teamspieler traf per Ferse und doppeltem Gurkerl (75.). Dortmund kam trotz Überzahl (Rot Ravet 30.) in Freiburg nicht über ein 0:0 hinaus.

Ergebnisse: HSV- Leipzig (Sabitzer, Ilsanker und Laimer auf der Bank) 0:2, Freiburg – Dortmund 0:0, Gladbach – Frankfurt 0:1, Augsburg (Hinteregger, Gregoritsch bis 66.) – Köln 3:0, Mainz (Onisiwo ab 84.) – Leverkusen (Baumgartlinger krank) 3:1, Wolfsburg – Hannover (Harnik/Tor) 1:1.

(red)