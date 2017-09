Premier-League-Videos: Highlights der Runde

Kevin Wimmer durfte bei seinem ersten Einsatz im Stoke-Trikot über ein 2:2 gegen Manchester United jubeln. Ein Doppelpack von Choupo-Moting (43., 63.) sicherte den Potters einen Punkt, Rashford (45.) und Lukaku (57.) trafen auf der Gegenseite.

Titelverteidiger Chelsea hat mit seinem dritten Saisonsieg in der Premier League den Anschluss an die Spitze gewahrt. Der englische Fußballmeister setzte sich am Samstag auswärts 2:1 gegen Leicester City durch. Bei den Hausherren spielte Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs durch, Neuzugang Aleksandar Dragovic stand noch nicht im Kader.

Alvaro Morata brachte die "Blues" in der 41. Minute in Front, N'Golo Kante (50.) erzielte gegen seinen Ex-Klub mit einem Weitschuss das 2:0. Leicester-Torhüter Kasper Schmeichel machte dabei nicht die beste Figur. In der zweiten Hälfte mühte sich Leicester nach Kräften, es reichte aber nur noch zum Anschlusstreffer durch Goalgetter Jamie Vardy, der in der 62. Minute vom Elfmeterpunkt traf.

Siege gab es in der vierten Premier-League-Runde auch für die anderen Londoner Spitzenteams. Arsenal bezwang Bournemouth klar mit 3:0, Tottenham setzte sich bei Everton ebenfalls 3:0 durch. Stürmer Harry Kane erzielte in seinem 120. Premier-League-Spiel die Tore 79 und 80. Eine bessere Quote in der Liga-Geschichte weist einzig Alan Shearer auf, der für seine ersten 80 Tore nur 102 Partien benötigte. Zudem traf der 24-Jährige das 100. Mal im Tottenham-Trikot.

Markus Suttner spielte beim 3:1-Sieg von Brighton gegen West Bromwich durch. Nicht zum Einsatz kamen der am Oberschenkel verletzte Sebastian Prödl sowie Teamkollege Daniel Bachmann für Watford, das 0:2 bei Southampton unterlag.

(APA)