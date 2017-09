Burgstaller trifft bei Schalke-Sieg, Bremen punktet gegen Hertha

Guido Burgstaller hat am Sonntag sein erstes Saisontor für den deutschen Bundesligisten Schalke 04 erzielt. Der zur Pause eingewechselte ÖFB-Teamspieler, der für die WM-Qualifikationspartien gegen Wales und Georgien wegen einer Fußprellung nicht zur Verfügung gestanden war, schoss in der 49. Minute beim Heim-3:1 gegen den VfB Stuttgart das zwischenzeitliche 2:1.

Sein Landsmann Alessandro Schöpf stand bei den "Königsblauen", die sich auf Platz fünf verbesserten, trotz überwundener Knieverletzung noch nicht im Kader.

Bremen punktet erstmals

Werder Bremen ist auch in der dritten Runde der deutschen Fußball-Bundesliga ohne Sieg geblieben. Am Sonntag gab es beim Gastspiel bei Hertha BSC in Berlin aber immerhin den ersten Punkt, die beiden Mannschaften trennten sich 1:1 (0:1). Florian Kainz spielte bei Bremen bis zu 82. Minute im offensiven Mittelfeld und war vor allem in der ersten Hälfte sehr umtriebig.

Berlin ging in der 38. Minute durch Mathew Leckie in Führung, Thomas Delaney (59.) gelang in der zweiten Hälfte der Ausgleich. Zlatko Junuzovic fehlte bei Werder ebenso wie Valentino Lazaro bei den Berlinern aufgrund einer Verletzung.

Steinhaus hofft auf Ende des Wirbels um ihre Person

Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus gab in der Partie als erste Frau ihr Bundesliga-Debüt, sie blieb dabei praktisch fehlerfrei. "Ich bin ehrlich gesprochen erleichtert, dass es um ist", sagte die 38-Jährige und betonte: "Ich freue mich, wenn ab morgen die Normalität wieder Einzug hält." Steinhaus pfiff im Berliner Olympiastadion als erste Frau eine Partie der Fußball-Bundesliga. Sie dankte beiden Mannschaften für einen "fairen Start" und die "positive Grundstimmung". "Ich habe es wirklich genießen können mit meinem Team", sagte die Unparteiische.

Für ihre unaufgeregte und souveräne Leistung erhielt Steinhaus nicht nur Lob von beiden beteiligten Teams, sondern auch vom Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes. "Das war ein gewisser historischer Moment", sagte DFB-Chef Reinhard Grindel. "Man darf nicht vergessen, sie stand schon unter Druck. Und da so souverän die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist eine erstklassige Leistung", sagte Grindel, der unter den 49.118 Zuschauern im Olympiastadion war.

Sowohl bei der Auslegung der Vorteilsregel vor dem Berliner Führungstor durch Mathew Leckie (38.) als auch bei zwei strittigen Szenen im Strafraum lag Steinhaus richtig. "Großer Respekt", sagte Berlins Stürmer Vedad Ibisevic. "Ich hätte nichts dagegen, wenn es in der Liga mehr Frauen als Schiedsrichter gäbe."

