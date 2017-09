Marc Janko: Im langen Schatten einer Vereinslegende

Auch die beiden Länderspiele gegen Wales und Georgien dienten Marc Janko zuletzt nicht als erhoffte Bühne, um Werbung in eigener Sache zu betreiben. Martin Harnik bekam von Teamchef Marcel Koller in der WM-Qualifikation den Vorzug, Janko waren als Joker nur 31 Einsatzminuten vergönnt. Dabei wären Tore und Vorlagen des Wieners in seiner gegenwärtigen Situation äußert dienlich gewesen, steht der Mittelstürmer bei seinem neuen Arbeitgeber Sparta Prag doch deutlich im Abseits.

("Die Presse", Printausgabe 13.9.2017)