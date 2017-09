"The Austrian One": Stöger und 10.000 Köln-Fans in London

Die Euphorie vor dem Auftaktspiel in der Europa League beim Arsenal ist trotz des Fehlstarts in der Liga groß. Köln reist als klarer Außenseiter nach London. Arsenal hat erstmals seit 20 Jahren die Qualifikation für die Champions League verpasst und ist laut Koeffizient der stärkste Club der Europa League. Die Mannschaft von Langzeit-Coach Arsene Wenger, der mit Mesut Özil, Per Mertesacker und Shkodran Mustafi drei deutsche Weltmeister im Kader hat, startete zwar mit zwei Niederlagen in vier Spielen mäßig in die Premier League, aber immer noch klar besser als die Kölner.

Köln legte mit drei Niederlagen und 1:7 Toren als Tabellenletzter den schlechtesten Saisonstart der Vereinsgeschichte hin. Die Stimmung in den vergangenen Wochen war entsprechend gedrückt, doch vor dem ersten Europacup-Spiel nach 9.115 Tagen kehren Euphorie und Entschlossenheit langsam zurück. "Wir können in Selbstmitleid verfallen oder jede Aufgabe als Chance sehen", sagte Stöger.

Stöger, der in Anlehnung an Jose Mourinho (der selbsternannte "The Special One") und Jürgen Klopp ("I am the Normal One") vom Verein dieser Tage scherzhaft als "The Austrian One" tituliert wurde, sieht sein Team trotz der aktuellen Liga-Krise als keineswegs chancenlos. "Wir wollen dort gewinnen, sonst bräuchten wir gar nicht hinzufliegen", betonte er. Die Vorfreude der Fans ist jedenfalls enorm. 20.465 Kartenwünsche gingen beim Club ein, obwohl der Verein nur 2.900 Tickets erhielt, reisen mehr als 10.000 Köln-Fans nach London.

Debüt der Hoffenheimer

Überhaupt zum ersten Mal ist die TSG Hoffenheim, der Verein der Österreicher Florian Grillitsch, Robert Zulj und Stefan Posch, in der Europa League dabei. Nach dem 2:0-Sieg gegen Bayern München empfangen die Kraichgauer mit viel Selbstvertrauen die Portugiesen von Sporting Braga. Für Irritationen sorgte zuletzt nur Trainer Julian Nagelsmann, der in einem Interview für die Zukunft Interesse am Trainerposten der Bayern bekundet hat.

In der Gruppe C empfangen die Young Boys Bern mit Trainer Adi Hütter und Thorsten Schick Partizan Belgrad. Hertha BSC bekommt es in Gruppe J mit Athletic Bilbao zu tun, Valentino Lazaro trainierte in der Vorbereitung auf das Heimspiel erstmals seit seiner Verpflichtung Anfang August mit der Mannschaft. Der Steirer war mit einer Knöchelblessur von Red Bull Salzburg nach Berlin gewechselt.

Mit dabei in der Gruppenphase sind drei weitere österreichische Legionäre: Alexander Gorgon ist mit HNK Rijeka Gruppengegner von Austria Wien und startet mit einem Heimspiel gegen AEK Athen. Martin Pusic hat mit dem dänischen Meister FC Kopenhagen Lok Moskau zu Gast. Viktoria Pilsen, der Club von Andreas Ivanschitz, beginnt auswärts bei FC Steaua Bukarest, der ehemalige ÖFB-Teamkapitän ist in dieser Saison bei den Tschechen aber noch nicht zum Einsatz gekommen.

(APA)