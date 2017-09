Schmerzhafte Dortmund-Niederlage: Bei Götze wackeln sogar Zähne

Weltmeister Mario Götze droht eine neuerliche Zwangspause. Bei der 1:3 (1:2)-Niederlage von Borussia Dortmund im Champions-League-Spiel bei Tottenham Hotspur erhielt der Mittelfeldspieler in einem Zweikampf mit Jan Vertonghen einen Schlag ins Gesicht. "Er hat Probleme mit den Zähnen. Das sieht nicht so gut aus. Nicht alle Zähne sind mehr an der richtigen Stelle", sagte Trainer Peter Bosz, "es tut schon weh, wenn man darüber spricht." Götze spuckte Blut, Vertonghen sah für das Foul in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte.

Ein Einsatz von Götze, der in der vergangenen Saison aufgrund einer Stoffwechselerkrankung monatelang gefehlt hatte, im Meisterschaftsduell am Sonntag mit dem 1. FC Köln ist fraglich. Der 25-Jährige war in der Mixed Zone mit Eisbeutel zu sehen und muss nach seiner Heimkehr wegen eines verschobenen Schneidezahns den Zahnarzt aufsuchen.

Der Bundesliga-Tabellenführer verlor am Mittwochabend den Auftakt in der schwierigen Gruppe H. Der ehemalige Leverkusener Heung-Min Son (4.) brachte die Gastgeber im Londoner Wembley-Stadion früh in Front. Mit seinem ersten Pflichtspieltor für den BVB gelang dem Ukrainer Andrej Jarmolenko (11.) der Ausgleich. Tottenhams Torjäger Harry Kane (15./60.) besiegelte mit zwei Treffern die Niederlage der Dortmunder. In der Nachspielzeit sah Spurs-Abwehrmann Jan Vertonghen die Geld-Rote Karte. Die Westfalen empfangen am 26. September Titelverteidiger Real Madrid zum zweiten Gruppen-Spiel.

