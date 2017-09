ÖFB-Frauen trotz Sieg kritisch: "Leistung ist optimierbar"

Die ÖFB-Frauen sind siegreich in die WM-Qualifikation gestartet, trotz des klaren 4:0-Erfolgs in Serbien war Teamchef Dominik Thalhammer mit der Leistung nicht zufrieden. "Das Ergebnis ist gut, am Rest muss man arbeiten", meinte der 46-Jährige. Eine Weiterentwicklung im Spiel mit dem Ball war als Ziel ausgegeben worden, die Mannschaft agierte jedoch nur in den ersten 45 Minuten phasenweise gefällig.

Die frühen Tore von Burger (15., 37.) und Billa (17.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Die ÖFB-Frauen war sichtbar körperlich und taktisch überlegen, die Übermacht konnte jedoch kaum in klare Torchancen umgemünzt werden. Burgers 51. Treffer im ÖFB-Trikot in der Nachspielzeit war für den engen Kampf zwischen den Gruppenzweiten - nur die vier besten der sieben Gruppen spielen im Play-off um ein WM-Ticket - zählt jedes Tor - aber extrem wichtig.

Thalhammer: "Analysieren die Leistung"

Insbesondere in der zweiten Halbzeit wurden die Pässe zu schlampig und ungenau gespielt, insgesamt schienen Spritzigkeit - für die Teamspielerinnen ist es der erste Sommer ohne Pause - und Fokussierung etwas zu fehlen. So kamen die klar unterlegenen Serbinnen gegen die bei der EM noch so souveräne Abwehr (ein Gegentor in fünf Spielen) dennoch zu Chancen. "Wir haben viel zu viel zu gelassen", meinte Thalhammer.

Die Nationalspielerinnen haben nun gut zwei Monate Pause bis zum nächsten am 23. November gegen Israel. Teamchef Thalhammer wird die Auftaktpartie in gewohnter Manier akribisch aufarbeiten. "Wir analysieren nicht das Ergebnis, sondern die Leistung, und die ist optimierbar."

(red)